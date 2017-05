Frau Felipe, Sie sind jetzt in die Liga der Parteichefs Kern (SP), Kurz (VP) oder Strache (FP) aufgestiegen. Haben Sie nicht Angst, auf dem rutschigen Wiener Politparkett zu stolpern bzw. dass man Sie als Regionalpolitikerin ausrutschen lässt? Ingrid Felipe: Nein, ich habe bereits seit eineinhalb Jahren Erfahrung als stellvertretende Bundessprecherin. Und als Vize-Landeshauptfrau in Tirol weiß ich mittlerweile auch, wie die Politik in Wien tickt.

Das klingt selbstbewusst. Felipe: Schließlich hat mir der Bundesvorstand das Vertrauen geschenkt und wir haben mit Ulrike Lunacek eine hervorragende Spitzenkandidatin für die Nationalratswahl. Sie symbolisiert unsere Botschaft, die auch eine europäische ist: Solidarität, Menschenrechte, gegen rechts und Ausgrenzung.

Sind das bereits die grünen Ansagen für die Nationalratswahl: ein linker EU-Wahlkampf gegen den Rechtsruck? Felipe: Wenn alle Parteien nach rechts abdriften, wollen wir bewusst einen Gegenentwurf aufzeigen.

Wie soll das gelingen? Zum einen hatte man das Gefühl, die Grünen konnten nach dem Wahlsieg von Alexander Van der Bellen nichts nachlegen. Und jetzt der Konflikt mit den jungen Grünen. Felipe: Zuletzt haben wir leider eine Rüttelstrecke zurückgelegt. Wir können die Herausforderungen nur bewältigen, wenn wir die Wahl gemeinsam stemmen. Das ist unsere Antwort auf die One-Man-Shows in den anderen Parteien.

Und die Sie als Machos bezeichnet haben. Felipe: Das war überzeichnet und nicht als offizielles Statement gedacht. Aber wir Grüne setzen auf Vielfalt, weil wir nicht nur eine Persönlichkeit haben, sondern viele. Der Präsidentschaftsmarathon war anstrengend, doch wir wollen wieder an diese erfolgreiche Bewegung anknüpfen.

Die jungen Grünen waren ein Teil davon. Gibt es mit Ihnen auch einen Neuanfang mit der grünen Jugend? Felipe: Ich habe stets für Gespräche plädiert. Diese werden wir in nächster Zeit weiterführen, um wieder einen gemeinsamen Weg zu finden.

Bei den Grünen gibt es derzeit viele Strömungen. Welches Konzept braucht es für einen neuen grünen Spirit? Birgt die Doppelspitze nicht Konfliktpotenzial? Felipe: Im Gegenteil. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten verteilen wir die Verantwortung auf mehrere Schultern. Es ist gleichzeitig ein Signal der Geschlossenheit.

Parteichefin in Wien, Vizelandeshauptfrau in Innsbruck. 2013 haben Sie gerade wegen Ihrer Regierungstätigkeit die Funktion als Landessprecherin zurückgelegt. Warum die Kehrtwende? Felipe: Ich halte die Aufgabe als Bundessprecherin damit für besser vereinbar.

Wirklich? Felipe: Vielleicht bin ich mit der Zeit auch klüger geworden, außerdem habe ich die Erfahrung als Stellvertreterin.

Aber wie soll das funktionieren? An einem Tag Wahlkampf in Wien gegen die ÖVP und am nächsten gemeinsam mit VP-Chef LH Platter in Tirol regieren. Felipe: Ich bezeichne mich als Pragmatisch-Progressive mit einem moderaten Ton. Respekt und Wertschätzung sind auch im Wahlkampf notwendig. Außerdem stelle ich fest, dass die Kooperation mit Platter, LHStv. Josef Geisler oder LR Beate Palfrader eine sehr angenehme ist. Da wird es trotz meiner bundesweiten Funktion und des Wahlkampfs keine Probleme geben.

Wäre Schwarz-Grün, sollte es sich ausgehen, auch eine Option auf Bundesebene? Felipe: Dazu kann ich nichts sagen. Noch weiß man ja nicht, wie Sebastian Kurz die ÖVP positionieren wird.

Das Interview führte Peter Nindler