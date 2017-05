Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Wien – Die Innsbrucker Chirurgie hat Weltruf. Begründet hat diesen einst Klinikchef Professor Raimund Margreiter, der die Chirurgie mit über 50 Ärzten auch zum Wissenschaftsstandort gemacht hatte. 2009 folgte direkt von der Berliner Charité der profilierte Chirurg Johann Pratschke nach. Schon im Juni 2014 wechselte dieser wieder zur Charité zurück und nahm sich gleich ein Innsbrucker Ärzteteam in die dortige Chirurgie mit.

Schon zuvor war die Stimmung an der Chirurgie nicht gerade ausgelassen. So hatte Pratschke die Poolgelder aus Honoraren der Privatpatienten an die nachgereihten Ärzte ab Juli 2014 von 70 auf 45 Prozent gekürzt. Über drei Monate ging das unter Protest der in Innsbruck verbliebenen Chirurgen so. Über 35 von ihnen reichten darauf über den Innsbrucker Rechtsanwalt Roland Seeger am Arbeitsgericht Klage ein. Der Fall konnte übrigens nur deshalb zur Justiz kommen, weil das Schiedsgericht der Ärztekammer für Pratschke nach Ausscheiden aus der Tiroler Kammer nicht mehr zuständig war. Im Schnitt machten die betroffenen Ärzte von Pratschke die Nachzahlung von 2000 Euro geltend.

2340 Euro waren es im Fall eines Chirurgen, über dessen Klage nun der Oberste Gerichtshof entschieden hat. Die Entscheidung findet nun Deckung für die restlichen Fälle. Anwalt Seeger hatte zuvor vorgebracht, dass Pratschke als Grund für die Nichtauszahlung die aggressive Stimmung unter den Kollegen aufgrund des Wechsels mehrerer Ärzte nach Berlin genannt hatte. Die Zurückhaltung eines 25-Prozent-Anteils sei so eine schlichte Disziplinierungsmaßnahme gewesen. RA Seeger: „Persönliche Befindlichkeiten wurden über gültige Vereinbarungen gestellt.“ Zum gesetzlichen Anteil von 45 Prozent hatte Pratschke nämlich 2009 freiwillig die Regelung Margreiters übernommen, wonach den nachgereihten Ärzten anteilig 70 Prozent der Poolgelder zukommen. Ein Widerrufsvorbehalt zur freiwilligen Leistung sollte nur schlagend werden, falls sich beispielsweise „die gesamtwirtschaftliche Situation der Klinik bezüglich der Pooleinnahmen ändern“ würde oder Regresspflichten bei Verletzungen des Arbeitszeitgesetzes schlagend werden würden. Dies war nicht der Fall. Und auch sonst wurde von den Chirurgen kein Fehlverhalten gesetzt. Nachdem die Klage in erster Instanz erst abgewiesen worden war, bestätigte nun das Höchstgericht die Entscheidung des Oberlandesgerichtes.

Ursprünglich freiwillige Leistung hin oder her. Die Chirurgen durften weiter mit 70-prozentiger Auszahlung rechnen und können sich nun auf die nunmehrige höchstgerichtliche Entscheidung berufen. 70.000 Euro werden da den Ex-Chirurgiechef wohl zumindest treffen. Laut Wirtschaftsvertrag mit Pratschke haben die tirol kliniken von den Privathonoraren übrigens 14,25 Prozent lukriert.