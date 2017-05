Von Anita Heubacher

Innsbruck, Rom – Alle Wege führen nach Rom. Zumindest ab Dienstag für die beiden Landeshauptleute Arno Kompatscher (SVP) und Günther Platter (ÖVP). Der Amtsbesuch in Rom dauert zwei Tage. Mit Italiens Verkehrsminister Graziano Delrio vom Mitte-links-Bündnis Partito Democratico will Platter das Thema der Verkehrsentwicklung auf den Alpenkorridoren besprechen.

Beide Landeshauptleute fordern die Korridormaut zwischen München und Verona. Deutschland und Italien müssten die Lkw-Maut erhöhen. „Zwingen können wir unsere Nachbarn nicht, wir müssen mit Sachargumenten überzeugen“, erklärt Platter. Zudem stoße in den Nachbarländern auf Unverständnis, dass einerseits Milliarden in den Bau des Brennerbasistunnels gesteckt würden und andererseits nichts für die Verlagerung getan werde. Noch immer ist der Brenner der billigste Alpenpass. Das produziert pro Jahr mehr als zwei Millionen Lkw-Fahrten, die in Schönberg an der Mautstelle registriert werden. Was Platter in Rom im Gegensatz zu seinem Amtskollegen Kompatscher nicht erreichen will, sind weitere Tempolimits auf der Autobahn.

Der Brenner steht auch bei der Flüchtlingspolitik im Fokus. Strittig zwischen Süd- und Nordtirol war das Ausmaß der Grenzkontrollen. In Rom treffen die Länderchefs mit dem italienischen Staatssekretär für Migrationsfragen, Domenico Manzione, zusammen. Platter rechnet nicht mit einer Entspannung in der Flüchtlingsfrage. Die Anlandungen in Italien hätten zugenommen. „Hysterie wäre genauso fehl am Platz wie die Annahme, dass die Flüchtlingsproblematik gelöst wäre.“ Tirol hat derzeit rund 6300 Asylwerber in Betreuung und erfüllt damit die innerösterreichische Quote nicht. Platter sieht trotzdem nicht, dass Tirol oder Österreich weitere Asylwerber aus Italien aufnehmen müsste. Österreich habe weit mehr getan als andere Länder, auch weit mehr als Italien. „Bevor wir über eine weitere Verteilung reden, müssen deshalb endlich auch jene Länder in die Pflicht genommen werden, die sich bisher verweigert haben.“

In Österreich gebe es eine Grenze der Belastbarkeit auch in Hinblick auf die Integration, diese Grenze dürfe nicht überschritten werden. „Jene einzugliedern, die bereits einen positiven Asylbescheid erhalten haben, ist deshalb jetzt unsere wichtigste Aufgabe.“

In Tirol stehen de facto Unterkünfte für Asylwerber leer. Das räumt auch Platter ein und führt das auf die rückläufigen Zahlen bei den Asylwerbern zurück. Die frei gewordenen Unterkünfte will Platter für Asylberechtigte nützen. Asylwerber erhalten Grundversorgung, Asylberechtigte die etwa doppelt so hohe Mindestsicherung. Nicht zuletzt deshalb, weil Unterkünfte leer stünden, seien die Richtlinien für Mindestsicherungsempfänger geändert worden. Wohnungen können nun zugewiesen werden. Früher wurden Geldleistungen bezahlt. „Das hat in der Vergangenheit auch dazu geführt, dass Wohnungen für Mindestsicherungsbezieher teilweise deutlich überteuert waren, weil die Kosten automatisch von der Allgemeinheit getragen wurden“, meint Platter.