Die Grünen haben sich vor Jahren bewusst für eine Ämtertrennung entschieden. Jetzt teilen Sie sich als Spitzenkandidatin mit der künftigen Parteichefin Ingrid Felipe die Aufgaben.

Ulrike Lunacek: Da ist uns eine sehr gute Lösung gelungen ?

Aus der Not heraus?

Lunacek: Der Rücktritt von Eva Glawischnig hat uns alle überrascht. Ingrid will aber in Tirol weiterarbeiten und dort die nächste Wahl schlagen. Ich wollte nicht Spitzenkandidatin und Parteichefin gleichzeitig sein. Insofern war es für die Grünen und für uns beide die beste Lösung. Vier Schultern tragen mehr als zwei. Ich habe für den Wahlkampf die Letztentscheidung. Felipe übernimmt vor allem die interne Koordinations- und Strategiearbeit.

Sie werden im Wahlkampf wohl auch die Auseinandersetzung mit Sebastian Kurz suchen müssen, Felipe befindet sich in einer schwarz-grünen Landesregierung. Da sind doch die ersten Probleme programmiert?

Lunacek: Kurz besteht doch darauf, dass er nicht der alten ÖVP vorsteht, sondern der Liste Sebastian Kurz. Die ÖVP kommt da nur mehr klein am Rande vor. Also sehe ich nicht so sehr ein Konfliktpotenzial.

Sie sehen mit den Landes-ÖVPs eine größere Schnittmenge als mit der Liste Kurz?

Lunacek: Die Landespolitik ist generell anders zu beurteilen als die Bundespolitik.

In Westösterreich regiert Schwarz-Grün. Dort gab es etwa Einschnitte bei der Mindestsicherung.

Lunacek: Die Kürzungen sind in Tirol und Vorarlberg viel geringer ausgefallen als in jenen Ländern, wo es keine grüne Regierungsbeteiligung gibt. Wir können, so sehr wir wollen, nicht den Idealzustand für unsere Welt erreichen, aber wir können die Situation verbessern.

Der Konflikt mit den Jungen Grünen war kein Idealzustand für die Partei. Wollen Sie sie jetzt wieder an Bord holen?

Lunacek: Wir versuchen gemeinsam mit jungen Leuten einen Wahlkampf zu führen. Alle die in einer solidarischen Form mitmachen wollen, sind dazu eingeladen.

Sie kündigten an, einen proeuropäischen Wahlkampf zu führen. Haben Sie 1994 für den Beitritt gestimmt?

Lunacek: Nein, ich habe damals dagegengestimmt. Ich habe damals taktisch gewählt, was ich in dieser Form nicht mehr machen würde. Ich hoffte damals zwar auf den EU-Beitritt, wollte aber der großen Koalition keinen ganz großen Erfolg gönnen.

Taktisch wählen kann schiefgehen. Es könnte auch den Grünen schaden, wenn es um den Kanzler geht.

Lunacek: Wir haben beim Brexit gemerkt, wohin taktisches Wählen führen kann. Darauf werden wir hinzuweisen haben. Wer am 15. Oktober SPÖ wählt, kann auch Rot-Blau bekommen. Wer die FPÖ nicht in der Regierung will, muss grün wählen.

Gibt es noch eine Partei, mit der Sie nicht wollen?

Lunacek: Mit der ÖVP unter Sebastian Kurz kann ich es mir auf Bundesebene nur sehr schwer vorstellen. Aber es gibt durchaus Kräfte in der Volkspartei, mit denen ich gut zusammenarbeiten kann.

Aber keine schwarz-grüne Koalition unter Kurz?

Lunacek: Das ist schwer vorstellbar.

Ihr mittel- und langfristiges Ziel für die EU ist eine europäische Republik. Das große Problem der EU ist bis heute die fehlende Außen- und Sicherheitspolitik?

Lunacek: Das ist eines der Probleme.

Ist für das neutrale Österreich eine gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik kompatibel?

Lunacek: Das ist klar im Vertrag von Lissabon festgeschrieben. Ich will, dass Österreich eine aktive Neutralitätspolitik betreibt. Minister Kurz hat seine Außen- und Europapolitik leider immer unter dem Blickwinkel der Innenpolitik betrieben. So ist auch seine Politik am Westbalkan zu interpretieren. Den negativen Höhepunkt lieferte er, als er sich in Mazedonien zum Wahlkämpfer für den damaligen nationalistischen und autoritären Premier Nikola Gruevski aufspielte.

Kurz lobt die Schließung der Balkanroute. Welchen Weg hätten Sie gewählt?

Lunacek: SPÖ, ÖVP und ihre europäischen Parteifamilien hätten über den Europäischen Gemeindebund versuchen sollen, die Bürgermeister zu überzeugen, Flüchtlinge aufzunehmen. Das hätte vieles entspannt und auch die negative Haltung mancher Bundesregierungen verhindert.

Haben die Linken das Migrationsthema zu lange ausgeklammert, auch angesichts des Frauenbilds, das in manchen muslimischen Ländern herrscht?

Lunacek: Als gestandene Feministin habe ich deren Frauenbild niemals relativiert. Wir Frauen haben uns vieles erkämpft, wir sind gleichberechtigt. Wenn es zu Gewalt oder zu sexueller Belästigung kommt, kann es nicht weggewischt werden, dann muss die Polizei und Justiz eingreifen.

Wie stehen Sie zum Kopftuch?

Lunacek: Es ist für mich ein religiöses Symbol und auch ein Symbol für die Nichtgleichberechtigung von Frauen. Aber ich halte von Kopftuchverboten nicht viel, weil das viele der Frauen aus der Gesellschaft drängen würde.

Das Gespräch führten Birgit Entner und Michael Sprenger