Von Denise Daum

Innsbruck, Obernberg – Die vermeintlich unendliche Geschichte Hotelprojekt am Obernberger See findet nun bald ein Ende: Nach der gestrigen Verhandlung am Landesverwaltungsgericht in Innsbruck ist jetzt Richter Peter Christ am Wort. Weitere Gutachten wird es zu dem umstrittenen Natur-Refugia-Projekt nicht mehr geben. Michael Reischer stellte gestern als Vertreter der Landesumweltanwaltschaft Anträge auf drei zusätzliche Gutachten: eines zum Verkehrskonzept der Projektwerber; ein Gutachten eines Sachverständigen für Hochbau und Architektur, das sich mit den Bedenken des Gestaltungsbeirats zu dem Projekt auseinandersetzt; sowie ein abschließendes Gutachten zu den Auswirkungen des Projekts auf das Landschaftsbild. Stellungnahmen von Sachverständigen liegen dazu bereits vor, sie kommen jedoch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Richter Christ wies die Anträge der Landesumweltanwaltschaft allerdings ab.

Georg Ebenbichler, naturkundlicher Sachverständiger, kritisierte das von LHStv. Ingrid Felipe eingeforderte Gutachten eines externen Sachverständigen, der in dem Projekt eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsgefüges sieht. Ebenbichler bezeichnete die Methode des externen Gutachters als „überzogen“. Diese Herangehensweise komme bei Umweltverträglichkeitsprüfungen zur Anwendung. „Das Projekt ist aber nicht UVP-pflichtig“, so Ebenbichler. Zudem sieht er in dem Gutachten einige Widersprüche und Unstimmigkeiten. Aus seiner Sicht spricht nichts gegen das Natur-Refugia-Projekt.

Michael Reischer widersprach den Einwendungen von Georg Ebenbichler und kritisierte seinerseits wiederum, dass der externe Gutachter nicht geladen wurde, um sich gegen die Einwendungen zu wehren.

Rückblende: 2010 stellten die Projektwerber einen Antrag auf Bewilligung. Die bau- und gewerberechtliche Bewilligung ist mittlerweile erteilt worden. Der 2013 ausgestellte positive naturschutzrechtliche Bescheid wurde nach Beschwerde des Landesumweltanwalts aus formalen Gründen aufgehoben. Im Oktober 2016 wurde das Projekt erneut naturschutzrechtlich bewilligt und erneut beeinsprucht. Nach der gestrigen Verhandlung heißt es nun warten auf das Urteil des Richters.