Von Marco Witting

Brenner – Grenzkontrollen und Brenner – zwei Worte, die vor einem Jahr die Gemüter erhitzten. Ein Jahr danach steht die Infrastruktur auf Nordtiroler Seite so da, wie sie einst gebaut wurde. Sie blieb bisher ungenutzt. Südlich der Grenze wurde wegen des anstehenden G7-Gipfels in Sizilien das Schengen-Abkommen mit 10. Mai außer Kraft gesetzt. Es gibt hier Grenzkontrollen. Ein bisschen zumindest.

Brennerautobahn. Montagnachmittag. Niemand verlangt einen Pass. Es sind weder Carabinieri noch Soldaten zu sehen. Erst bei der Mautstelle Sterzing stehen drei wenig auskunftsfreudige Männer mit dunklen Sonnenbrillen, grimmigem Blick und roten Anhaltekellen in der Hand und überwachen die Lage. Den mitgebrachten Reisepass musste hier an diesem Nachmittag aber niemand vorzeigen.

Zurück am Brenner. Kurz nach dem Grenzübergang auf der Bundesstraße kündigt auf der Südtiroler Seite ein kleines Schild eine Kontrolle an. Daneben steht eine mobile Überwachungseinheit der Carabinieri in einem Polizeibus. Darin drei Beamte. Sie grüßen freundlich. Man sei bis Sonntag hier abkommandiert, erzählt der Beamte. Schräg gegenüber steht ein Militärfahrzeug. Da wie dort herrscht Ruhe. Gelassenheit.

Es werde nicht jedes Fahrzeug angehalten, hatte es schon vor einigen Tagen von der Quästur Bozen gegenüber der Dolomiten geheißen. 200 Ordnungskräfte wurden für die Kontrollen abgestellt. Am Brenner, in Winnebach und am Reschen. Für eine weitere Stellungnahme war die Quästur Bozen mit dem Hinweis auf das Innenministerium in Rom nicht zu haben.

Insgesamt sind die Sicherheitsvorkehrungen rund um den G7-Gipfel auf Sizilien enorm. Mehr als 7000 Sicherheitskräfte und Soldaten sind rund um Taormina im Einsatz, wo die Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen am Freitag und Samstag zusammenkommen. In welcher Form die Kontrollen speziell am langen Reisewochenende weitergeführt werden und welche Auswirkungen sie auf die Urlauber, die in Richtung Gardasee unterwegs sind, haben werden, kann vorerst nicht abgeschätzt werden. Autofahrerclubs warnen vor längeren Wartezeiten und Staus. Wichtig: Gültige Reisedokumente sind unbedingt mitzuführen.

Noch einmal Brenner. Später am Nachmittag zogen die Carabinieri dann doch noch ihre Schutzwesten an und zogen gleich einen deutschen Audi-Fahrer aus dem Verkehr.