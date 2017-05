Von Floo Weißmann

Innsbruck — Viel war im vergangenen Jahr die Rede von einer europäischen Krise, ausgelöst nicht zuletzt durch die Brexit-Entscheidung. Nun schwärmen die überzeugten Europäer aus und halten dagegen. Einer von ihnen, der polnische Ex-Präsident Aleksander Kwasniewski, sprach kürzlich am Management Center Innsbruck in Kooperation mit der Universität Innsbruck.

Was Kwasniewski am MCI und in einem Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung sagte:

1. Die Herausforderungen unserer Zeit. Kwasniewski sieht vier entscheidende Faktoren. Erstens die technologische Revolution am Beginn des 21. Jahrhunderts. Sie habe „die Struktur der Kommunikation, des Arbeitsmarktes, der Gesellschaft verändert" und werde sich weiter beschleunigen.

Zweitens demographische Verschiebungen, die nicht gestoppt werden könnten. „Die Zukunft der Welt ist multikulturell." — Mit allen politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen.

Drittens die wachsende Ungleichheit, die zu einem Vertrauensverlust und einer Krise der Demokratie führe. Emotionen zählten viel mehr als Argumente. „Wie kann man das Prestige von Politikern wiederherstellen?"

Viertens eine unklare Weltlage. Nach dem Kalten Krieg habe es 20 Jahre US-Führung gegeben — „das ist jetzt auch vorbei". China sei nicht darauf vorbereitet, die Welt zu managen, die G7 und die G20 nicht im Völkerrecht verankert. „Stellen Sie sich ein auf eine andauernde, sehr chaotische und sehr riskante Situation."

2. Die Zukunft der Europäischen Union. Kwasniewski zeigt sich überzeugt, dass Europa „genug Potenzial hat, in der Welt ein starker Player zu sein". Die EU sei noch immer die größte Volkswirtschaft, habe die bestausgebildeten Arbeitskräfte und die höchsten Standards — etwa im Sozial- und Gesundheitsbereich. „Für meine Generation war die Öffnung Europas ein Traum", erinnert er. Nun müsse weiter für die europäische Integration gekämpft werden.

Der Ex-Präsident bezieht seine Hoffnung u. a. aus dem Wahlsieg des überzeugten Pro-Europäers Emmanuel Macron in Frankreich. „Hätte (die Rechtspopulistin) Marine Le Pen die Wahl gewonnen, wäre meine Rede ganz anders ausgefallen."

Kwasniewski erwartet, dass nun die Eurozone unter deutsch-französischer Führung rasch enger zusammenrücken wird und dass sich in der Folge weitere Länder für einen Beitritt zum Euro entscheiden. „Emotional bin ich nicht glücklich mit dem Begriff ,deutsche Führung', aber ich bin bereit, über ,German leadership' zu diskutieren."

3. Das große Problem mit Russland. Kwasniewski, der Russland seit Jahrzehnten gut kennt, wirft Kremlchef Wladimir Putin vor, „eine Art von Empire" wiederaufbauen zu wollen und die Ukraine nicht als souveränen Staat zu betrachten. Vor diesem Hintergrund verteidigt er auch Polens NATO-Beitritt. „Wären wir und andere nicht der NATO beigetreten, gäbe es heute ein großes Fragezeichen, was man mit Osteuropa macht und ob es wieder zur russischen Einflusszone gehören sollte."

Einen mittelfristigen Hoffnungsschimmer sieht Kwasniewski: „Putin weiß, dass eine Modernisierung Russlands notwendig ist." Dafür brauche der Kreml bessere Beziehungen zum Westen. Bis zur Präsidentenwahl 2018 allerdings werde Russland „alles für einen Regimewechsel in der Ukraine tun".

4. Polen auf dem Abstellgleis der Geschichte. Kwasniewski sieht sein Land unter der nationalkonservativen Regierung derzeit in Europa abgemeldet. Er geht aber zugleich davon aus, dass Premier Jaroslaw Kaczynski in Zukunft in der Europapolitik pragmatischer agieren wird. Die Polen seien noch immer eine der europafreundlichsten Gesellschaften — mit etwa zwei Drittel Zustimmung zur EU. „Wenn Kaczynski den größten Fehler machen will, sollte er weiterhin vom europäischen Kurs abweichen."

Eine kritische Intervention aus Brüssel oder von EU-Partnern scheint Kwasniewski zu befürworten. Zwar könne dies kontraproduktiv sein, was die Wähler der Regierungspartei PiS betrifft. „Es ist aber wichtig, den zur Mitte orientierten Wählern zu signalisieren, dass wir in der Europäischen Union sind, wo wir gemeinsame Werte und Standards haben. Wir müssen die Spielregeln respektieren."