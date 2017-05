Von Peter Nindler

Innsbruck – In den traditionellen Strukturen des Tiroler ÖVP-Bauernbunds verkörperte der Nebenerwerbslandwirt und Kammerangestellte Josef Hechenberger im Mai 2007 den Generationenwechsel. Der damalige Bauernbundobmann Toni Steixner zauberte den 32-Jährigen aus Reith im Alpbachtal als Nachfolger für Landwirtschaftskammerpräsident Ludwig Penz aus dem Hut. Eine Überraschung – vor allem im honorigen Bauernbund. Aber auch für Hechenberger selbst.

„Ich hatte nicht damit gerechnet und habe lange überlegt. Schließlich war ich auch Mitarbeiter der Bezirkslandwirtschaftskammer in Kufstein“, blickt der Vater von vier Mädchen auf zehn Jahre an der Spitze der Tiroler Bauernkammer zurück. Gemeinsam mit seiner Frau Katharina bewirtschaftet er im Alpbachtal den Oberhaslachhof mit 30 Milchkühen und Nachzucht. Er bereue seine Entscheidung nicht, „ich würde es noch einmal tun. In der Funktion des Kammerpräsidenten fühle ich mich wohl, hier kann ich meine Vorstellungen bestmöglich umsetzen.“ Es seien intensive zehn Jahre gewesen. Doch Hechenberger ist zufrieden. „Denn gemeinsam mit meinen Mitarbeitern ist es gelungen, die Interessenvertretung zu einem Dienstleistungsunternehmen auszubauen.“

2012 überlegte er dennoch, in den Landtag zu wechseln. Wie schaut es für die Wahl 2018 aus? „Derzeit bin ich in der Kammer und mit meinem Betrieb absolut ausgelastet.“ Eine Kandidatur sei kein Thema. Warum solle er eine Veränderung anstreben, „wenn mir meine bisherige Arbeit taugt? Ich gehe nach wie vor selbst in den Stall und möchte nie von einem Mandat abhängig sein.“ Deshalb sei es für ihn wichtig, dass sein Betrieb funktioniere.

Seit 2007 machte der Strukturwandel in der Tiroler Landwirtschaft nicht Halt. Milchkrise und die Einbringung der Tirol Milch in die oberösterreichische Berglandmilch stehen stellvertretend dafür. Dazu noch die emotional geführte Debatte über die Gemeindeguts-agrargemeinschaften. „Die Sache ist entschieden, die Agrardiskussion hat allerdings abgelenkt.“ Aus seiner Sicht bringt es nichts, zurückzuschauen. „Die Kammer möchte Perspektiven für die Bauern schaffen.“ Welche?

Für Hechenberger geht es darum, eine flächendeckende Landwirtschaft aufrechtzuerhalten und die Betriebe zukunftsfit zu machen. „Jeder Bauernhof, der erhalten wird, ist wichtig für das Land.“ Der Präsident spricht sich deshalb für eine weitere Öffnung aus. „Die Bauern müssen selbstbewusst darauf aufmerksam machen, was sie leisten.“ Schließlich schaue die Gesellschaft laut Hechenberger noch genauer hin, wie auf den Bauernhöfen gewirtschaftet werde. „Gleichzeitig sind die kritischen Konsumenten jedoch bereit, einen höheren Preis für Qualität und Produkte aus der Region zu bezahlen.“ Diese Wechselwirkung bezeichnet Hechenberger als größte Herausforderung. „Wir haben nichts zu verbergen, aber auch nichts zu verschenken. Wir müssen die Landwirtschaft transparent machen, unsere Stalltüren noch mehr öffnen und damit die Partnerschaft zwischen Konsumenten und Produzenten verstärken.“

Kritik übt er an der heimischen Milchwirtschaft. „Offensichtlich hat sie aus dem Krisenjahr 2016 nichts gelernt und arbeitet weiter wie bisher.“ Der Bauernkammerpräsident fordert mehr Engagement. Die Milchverarbeiter müssten mehr auf die Märkte schauen, auf Angebot und Nachfrage schneller reagieren, um eine höhere Wertschöpfung zu erzielen. „Und im Export sollten sich die Molkereien bestmöglich aufstellen und sich nicht gegenseitig bekämpfen. Es kann nicht sein, dass an wenigen Köpfen eine schlankere Struktur in der Milchwirtschaft scheitert.“

In Tirol stellt Hechenberger der schwarz-grünen Regierung ein gutes Zeugnis für die vergangenen vier Jahre aus. Auch mit den Grünen gebe es eine konstruktive Zusammenarbeit. Beim „überbordenden und bürokratischen“ Naturschutz bestehe jedoch Handlungsbedarf. „Viele Bauern kritisieren, dass sie auf ihrem Grund und Boden zu sehr eingeschränkt sind. Das kann es nicht sein.“

Beim Dauerbrenner „Kammerfinanzierung“ verspricht der Landwirtschaftskammerpräsident abschließend eine leistungsorientierte Lösung. Schließlich hat der Landesrechnungshof die pauschale Abgeltung von Dienstposten durch das Land mit jährlich 5,5 Millionen Euro zum wiederholten Male kritisiert.