Von Michaela S. Paulmichl

Innsbruck – Das erste informative Treffen für langzeitarbeitslose ältere Menschen fand bereits statt, „und sie sind wirklich sehr motiviert“, sagt Anton Kern, Chef des Arbeitsmarktservice (AMS) Tirol. „Die Aktion 20.000 ist für sie eine große Chance, sich zu integrieren.“ Eine Chance, die sie in der Privatwirtschaft nicht hätten. Der nächste Schritt: Stellenangebote einholen. Diese Woche, am Donnerstag, 31. Mai, sind nun alle Bürgermeister aus Innsbruck Stadt und Land zu einem Treffen eingeladen – die Modellregion für das Pilotprojekt mit insgesamt 66 Gemeinden. Dabei wird sich auch entscheiden, wie viele Angebote es letztlich wirklich geben wird. Einige haben sich schon konkrete Gedanken gemacht, in welchen Bereichen die vom Sozialministerium vermittelten Menschen eingesetzt werden können:

„Bei der Pflege der Grünanlagen, für Reinigungsdienste, im Altenheim, eventuell im neuen Schwimmbad“, zählt der Telfer Bürgermeister Christian Härting einige Tätigkeitsfelder auf. Weil viele Gemeindemitarbeiter Altersteilzeit eingereicht hätten, müssten die dadurch fehlenden Stunden nachbesetzt werden. Gefragt seien vor allem „starke Hände“, „heute können über 50-Jährige das Gleiche leisten wie früher mit 40“. Ein Grund für das Interesse, sich an der Aktion 20.000 zu beteiligen, ist die finanzielle Unterstützung durch den Bund, „wir sparen dadurch Geld, das muss man auch einmal ganz ehrlich sagen.“

Der Rumer Bürgermeister Edgar Kopp meint: „Wir wären töricht, würden wir nicht mitmachen. Wir schlagen zwei Fliegen mit einer Klappe.“ Die Befürchtung, durch die Aktion 20.000 würden langfristig keine neuen Stellen geschaffen, kommentiert er so: „Wer sich bemüht und bewährt, wird nach den zwei Jahren sicher nicht vor die Tür gesetzt, sondern angestellt.“ Es gebe nichts Schlimmeres, als arbeiten zu wollen und nicht zu können. Die Rumer wollen zwei Arbeitslose übernehmen – für Arbeiten am Recyclinghof, am Friedhof – „vom Blumensetzen bis zum Leitungenverlegen“. „Wenn jede Gemeinde in Tirol ein oder zwei nimmt, ist viel getan, für Arbeitslose ist ein Job auch die Rückkehr in die Gesellschaft.“

In der Stadt Innsbruck fanden bereits Besprechungen mit allen Dienststellenleitern statt, berichtet Personalchef Ferdinand Neu. Vorausgesetzt, sie sind dafür geeignet, könnten ältere Arbeitslose im Landesmuseum, in Kindergärten, Horten oder Schulen – etwa bei der Essensausgabe beim Mittagstisch –, bei Forstarbeiten, zur Kurzparkzonenüberwachung oder auch im Stadtarchiv eingesetzt werden. „Es gibt viele Bereiche, in denen wir Hilfe gut gebrauchen könnten.“ Man sei auch sehr aufgeschlossen, die Mitarbeiter in ein ordentliches Beschäftigungsverhältnis zu übernehmen, Neu verweist aber auch auf einen strikten Dienstpostenplan, was eine fixe Beschäftigung betrifft.

In Tirol sind 1955 Menschen über 50 langzeitarbeitslos (Stand Ende Februar), 1223 Männer und 732 Frauen. Im Jahr 2010 waren es noch 400, von 2013 auf 2014 stieg die Zahl der von Langzeitarbeitslosigkeit betroffenen älteren Personen sprunghaft an (von 598 auf 1224). Die Aktion 20.000 ist ein Projekt des Sozialministeriums. In Tirol sollen 800 Stellen besetzt werden.