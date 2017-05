Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Ohne viel Federlesens ging in der gestrigen Sitzung des Innsbrucker Gemeinderates die Bausperre durch. Selbige betrifft im Kern das Areal des stadtbekannten „Kranebitterhofs“ am westlichen Ende der Landeshauptstadt. Die Bausperre reicht aber auch in benachbarte Grundstücke hinein. Eine Vorsichtsmaßnahme. Zugleich wurden gestern auch weitere Areale im Stadtgebiet mit ähnlichen Sperren belegt. So lange, bis die Fortschreibung des Raumordnungskonzeptes (Öroko) mitsamt den neuen stadtplanerischen Zielsetzungen in Kraft ist. Vorerst wurde der erste Öroko-Entwurf zur Auflage beschlossen.

Im Falle des Kranebitterhofs ist die Lage ähnlich und doch anders. „Wir wollen endlich wissen, was dort geplant ist“, begründete Bauausschuss­obmann Lucas Krackl (FI) die stadtplanerische Notbremse. Denn: Vom ehemaligen Gasthof steht nur noch ein Bruchteil. Seit Tagen arbeitet sich hier der Abbruchbagger vor. Arbeiten, die noch vom einstigen Eigentümer, dem ebenso stadtbekannten Josef Nocker, beauftragt worden sein sollen, wie Stefan Moser auf TT-Anfrage bestätigt. Jedoch mit einer zuvor getroffenen Kostenregelung.

Stefan Moser ist Geschäftsführer von „Moser Wohnbau & Immobilien“. Eine Tochterfirma habe den Gasthof, den angeschlossenen Minigolfplatz, den kleinen Parkplatz samt Flugdach und auch die Pferdekoppel gekauft, sagt Moser. In Summe ein Areal von gut 7000 Quadratmetern. Eine erste Punktation mit Nocker sei bereits im Dezember 2016 abgeschlossen worden, im April wurde nun ein Kaufvertrag unterzeichnet. Im Grundbuch scheint der Kauf laut TT-Recherchen aber noch nicht auf. Moser sagt aber, den Vertrag inzwischen der Stadtplanung zur Kenntnis gebracht zu haben. Derzeit, so Moser, arbeite man daran, für diese Liegenschaft „verschiedene Themen anzudenken“. Die sensible, weil prominente Lage sei ihm dabei durchaus bewusst. Daher werde es auch nicht nur um eine reine Verbauung mit Wohnungen gehen: „Wir wollen auch für den Stadtteil einen Mehrwert schaffen.“ Mosers eindringlicher Nachsatz: „Und wenn, dann wollen wir nur etwas gemeinsam mit der Stadt entwickeln.“ Auch mittels eines Architekturwettbewerbes. Insofern sei die Bausperre „nicht notwendig gewesen“. Bis eine fixe Einreichplanung vorliegen wird, könnten laut Moser zwei bis drei Jahre vergehen.

Krackl hofft indes durch die verhängte Bausperre die Gespräche über die Zukunft des Areals „zu beschleunigen“. Für die Stadt sei klar, dass gerade im entlegenen Stadtteil Kranebitten „Begegnungsflächen für die Allgemeinheit“ erhalten bleiben müssten. Planungsstadtrat Gerhard Fritz (Grüne) legt nach: „Jetzt müssen alle die Karten auf den Tisch legen.“ Trotz Bausperre kann alles, das nicht dem geltenden und neuen Öroko widerspreche, realisiert werden. Nicht aber beispielsweise jene rund 50 Wohnungen, von denen zuletzt gegenüber der Stadt die Rede gewesen sein soll, so Fritz. Dass Nocker schon länger ein Hotelprojekt präferiert, sei stadtbekannt, sagt Fritz. Vor geraumer Zeit habe man sogar einen Bebauungsplan danach ausgerichtet. „Danach haben wir nichts mehr davon gehört“, wundert sich Fritz.

„Den Kranebitterhof wird es wieder geben“, sagt indes Nocker selbst. Ob in Form eines Gasthofs oder doch eines Hotels, lässt er gegenüber der TT offen. Kolportiert wird, dass das neue Projekt aber Richtung Süden zur Bundesstraße nach Völs abrücken könnte. Nocker sagt, er habe bereits „eine Gesamtplanung“ in Auftrag gegeben. Was auch immer selbige umfassen soll, ist unklar. „Der Ball liegt jetzt bei der Stadt.“

Offen ist auch der Verbleib des östlich gelegenen öffentlichen Parkplatzes. Hier will Nocker die Detailplanungen des Landes und der Stadt für die Trasse der Regionalbahn sowie eines Kreisverkehrs abwarten.