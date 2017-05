Von Peter Nindler

Innsbruck – Verfahren straffen. So lautet ein Schlagwort der Politik. Derzeit werden Genehmigungsprozesse intensiv diskutiert. Zum einen inhaltlich, weil die Politik das wirtschaftliche Interesse bzw. die Weiterentwicklung des Wirtschaftsstandorts bei Großprojekten stärker hervorstreichen möchte. Deshalb soll eine Staatszielbestimmung „Wirtschaftsstandort“ in der Bundesverfassung verankert werden. Andererseits geht es um die Verkürzung der Verfahrensdauer. Hier liegt jetzt eine Statistik der Österreichischen Wirtschaftskammer (WKÖ) vor, die für 2015 die Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) unter die Lupe genommen hat.

Von der Vorgabe des Gesetzgebers, dass ein UVP-Verfahren in insgesamt 18 Monaten abgeschlossen sein sollte, sei man in der Realität weit entfernt, heißt es. Allein 2015 lag die durchschnittliche Verfahrensdauer, bezogen auf Genehmigungsverfahren inklusive Rechtsmittelverfahren, bei rund 24 Monaten. In Tirol hat die Umweltbehörde im Vergleichsjahr ein Verfahren nach 26 Monaten abgeschlossen.

Derzeit behängen mit dem Skigebietszusammenschluss Kappl/St. Anton und der Erweiterung des Tiwag-Kraftwerks Sellrain/Silz wegen Einsprüchen gegen die positiven Bescheide des Landes zwei Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht. Kappl/St. Anton wurde Mitte 2010 eingereicht, Sellrain/Silz Ende 2009. Generell kommt Stephan Schwarzer, der Leiter der umweltpolitischen Abteilung in der WKÖ, zum Schluss, dass bei den aktuellen Großvorhaben die Verfahrensdauer zwischen 38 und 120 Monaten beträgt.

Ein Blick hinter die Verfahrensweise offenbart jedoch ein differenziertes Bild. Der Antrag auf eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist zwar der Startschuss, aber vielfach müssen noch zahlreiche Unterlagen nachgereicht werden. Gleichzeitig gibt es auch behördliche Verbesserungsaufträge. Das trifft auch auf die Tiroler Projekte zu. Deshalb ist die Verfahrensdauer ein dehnbarer Begriff. Nach der mündlichen Verhandlung Ende Oktober 2014 musste das 520-Millionen-Euro-Projekt Sellrain/Silz im Zusammenhang mit Fragen zum Untersuchungsraum noch eine Ehrenrunde absolvieren, Ende Juni 2016 wurde die Kraftwerkserweiterung dann genehmigt.

Und wie sieht es bei den Rechtsmittelverfahren am Bundesverwaltungsgericht aus? Hier lagen die Berufungsentscheidungen für das Jahr unter der sechsmonatigen Entscheidungsfrist. Wobei das ebenfalls relativ ist. Obwohl seit eineinhalb Jahren beim Verwaltungsgericht, zeichnet sich etwa für Kappl/St. Anton noch keine Entscheidung ab. Ein weiteres Gutachten wurde zwar in Auftrag gegeben, doch die zuständige Kammer behandelt gleichzeitig die Beschwerde gegen die geplante 380-KV-Leitung in Salzburg. Dass es deshalb zu Verzögerungen kommt, ist nachvollziehbar, für die Projektwerber jedoch schwer verständlich.

Im Gegensatz dazu wird Sellrain/Silz vom Bundesverwaltungsgericht durchaus mit Tempo behandelt. Bereits Ende März fand eine mehrtägige mündliche Verhandlung in Wien statt. Möglicherweise wird noch heuer eine Entscheidung getroffen. Sind die Verfahren kompliziert? Komplex ja, aber man darf sich von auf Umweltverträglichkeitsprüfungen spezialisierten Richtern erwarten, dass sie zügig bewerten und entscheiden.

Um die Genehmigungsverfahren voranzutreiben, hat die Wirtschaftskammer 17 Vorschläge gemacht. U. a. müsse man deutlich festlegen, welche Interessen zu berücksichtigen sind. Außerdem sollten die „überbordenden“ Einspruchs- und Beschwerdemöglichkeiten eingegrenzt werden.

Im Gegensatz dazu warnt der Umweltdachverband vor der neuen Staatszielbestimmung. Wirtschaftliche Interessen würden schon derzeit eine große Rolle bei der in Umweltverfahren vorzunehmenden Interessenabwägung spielen. „Allein die Statistik bei UVP-Verfahren zeigt: Lediglich drei Prozent der in den Jahren 2000 bis 2015 eingebrachten Genehmigungsanträge wurden abgewiesen, 97 Prozent konnten im Sinne der Wirtschaft realisiert werden“, betont Umweltdachverbandspräsident Franz Maier. Die geplante Staatszielbestimmung konterkariere daher jahrzehntelange Umweltschutzarbeit in Österreich.