Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Dem Flop von vor vier Wochen soll heute Abend auf der Villa Blanka die Kür folgen. Denn eigentlich hätte bereits vor einem Monat klar sein sollen, wer denn nun die Innsbrucker Grünen als Bürgermeister- und somit Spitzenkandidat in die Gemeinderatswahl 2018 führen wird: die bisherige erste Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider (48) oder ihr Herausforderer und Nationalrat Georg Willi (58). Doch es kam anders – und zwar in Form einer Datenpanne. Nicht alle der 433 zahlenden Mitglieder wurden statutenkonform eingeladen. Ergo musste die Bezirksversammlung kurzerhand abgeblasen werden.

Heute Montag wird es dann aber doch noch den großen Showdown an der grünen Spitze geben. Und es dürfte auch auf jede einzelne abgegebene Stimme ankommen. Der innerparteiliche Wirbel der vergangenen Wochen auf Bundesebene mit dem Abgang von Bundessprecherin Eva Glawischnig und dem neuen Spitzenduo Ulrike Lunacek sowie Ingrid Felipe habe nicht auf die Bezirksebene durchgeschlagen, heißt es. Umso heißer könnte es heute Abend werden. Denn Pitscheider will um jeden Preis – nach 2012 – auch 2018 die Spitzenkandidatin mimen. Nervös sei sie noch nicht, sagte sie im Vorfeld auf TT-Anfrage. Das wird sich heute ab 18 Uhr wohl ändern. Denn dann spitzt auch Willi auf eine grüne Mehrheit. Weniger, weil Willi die Grünen anführen wollte – vielmehr will er Christine Oppitz-Plörer (FI) den Bürgermeistersessel abluchsen. Zumindest in den Umfragen werden ihm diesbezüglich bessere Karten als Pitscheider zugesprochen. Im Fraktionenranking rangieren die Grünen ohnedies vor der FPÖ und dem Duo FI und VP.

Intern könnte der Bezirkspartei die Spaltung drohen. Bis auf GR Mesut Onay dürfte zumindest der grüne Gemeinderatsklub voll hinter Pitscheider stehen. Onay indes deklariert sich bereits im Vorfeld als Willi-Anhänger: „Er hat die besseren Chancen. Und wenn wir schon in den Umfragen die Nummer eins sind, dann darf man auch Anspruch auf das Bürgermeisteramt erheben.“ Onay glaubt fest an einen Sieg Willis in der heutigen Abstimmung: „Vielleicht sogar ganz locker.“

Andere wiederum halten das Rennen für enger. Man rechnet damit, dass von den 433 Mitgliedern 200 bis 250 kommen werden. Im Vorfeld war von den beiden Kontrahenten stark für neue Mitglieder mobilisiert worden.

Pitscheider bleibt weiter bei ihrer Ansage: Fällt die Wahl auf Willi, ist sie weg. „Daran hat sich nichts geändert.“ Detto Stadtrat Gerhard Fritz. Auch er hat einen Rückzug nach Ende der Amtsperiode angekündigt, sollte Pitscheider nicht auf Position eins sein.

Willi versteht Fritz’ Position. Sollte er Spitzenkandidat werden, „wird es für Fritz eng, wenn er im Stadtrat bleiben will“. Das sei der grünen Quote geschuldet. Die Grünen streben drei Senatssitze an (derzeit 2): Willi wäre als Spitzenkandidat gesetzt, dann müssten zwei Frauen in den Senat folgen. Weil eben laut grünem Statut zumindest 50 Prozent der Posten mit Frauen zu besetzen sind.

So mancher Pitscheider-Anhänger hätte es freilich lieber gesehen, die Listenerstellung der Grünen für die Nationalratswahl wäre nicht erst am 10. Juni, sondern früher. Willi hatte bereits angekündigt, im Falle einer Niederlage wieder für den NR zu kandidieren.