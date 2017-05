Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Auf das „letzte Angebot“ der Alpenvereinssektion Touristenklub Innsbruck vom Mittwoch folgte am Donnerstag das Gegenangebot der Stadt Innsbruck. Hier der völlige Verzicht auf eine Gastronomie in der Bergstation, dort der Wunsch nach einer Übernahme aller drei Gastro-Einrichtungen (Schutzhaus, Berg- und Talstation) durch den Alpenverein (AV). Kommenden Freitag werden sich AV-Präsident und Sektionsanwalt Andreas Ermacora und Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer wieder treffen. Ob es dann zu einer Lösung im Streit um das Schutzhaus des Alpenvereins und die neue Patscherkofelbahnen-Bergstation der Stadt kommen wird, bleibt offen.

Fakt ist, dass in der letzten Verhandlungsrunde eine völlig neue Kompromissvariante auf den Tisch kam: die Verlegung des Schutzhauses selbst. Wer als Erster einen Vorstoß in diese Richtung machte, ist nicht zu eruieren. Beide Seiten verweisen auf den jeweiligen Widerpart. Doch auch hier gehen die Meinungen auseinander: Der Alpenverein soll, wenn überhaupt, dann eine Verschiebung in Richtung Südwesten präferieren. Weil das AV-Haus damit wieder vor der neuen Bergstation zu liegen käme. Das soll die Stadt ablehnen. Selbige wiederum soll die Chance auf einen Schutzhaus-Neubau eher im Nordosten zum bestehenden Standort sehen. Und zwar etwas höher in den Hang hineingebaut – um so quasi über die Station wieder ins Stubaital blicken zu können. Hier soll die Stadt, respektive die IVB, noch über ein eigenes Grundstück verfügen. Ein Abbruch des Schutzhauses dürfte kein Problem sein – es steht nicht unter Denkmalschutz.

Die von der Stadt vorgeschlagene Variante, dass der AV ins benachbarte Klimahaus der Bundesimmobiliengesellschaft übersiedeln solle, habe der AV abgelehnt, heißt es.

Mit einer ersten Visualisierung, wie indes ein – um kolportierte zwei Etagen und einen Außenlift – erweitertes Schutzhaus am bestehenden Standort aussehen könnte, wollte Ermacora gestern nicht herausrücken. Diese sei lediglich eine von mehreren Varianten. Erstellt hat sie der Vizepräsident des Alpenvereins, Helmut Ohnmacht.

Indes ist das Panorama-Restaurant bereits abgetragen und die Bodenplatte der neuen Bergstation gegossen worden. Auch erste Mauerteile der Station stehen.