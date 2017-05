​Sie wollten nach Ihrem Einzug in den Nationalrat Hebamme der ÖVP und Geburtshelfer der SPÖ sein. Wie zufrieden sind Sie heute mit Ihren Kindern?

Matthias Strolz: Die Vaterschaft ist ja eher eine metaphorische und keine biologische. Die jungen Männer, die bei der Volkspartei einrücken, müssten uns eigentlich Vermittlungsprovision zahlen. Weil ohne uns wäre das nicht passiert. Unser Impuls war auch ein wichtiger in der SPÖ. Ich sehe aber nicht, dass sich die beiden Parteien an Haupt und Gliedern erneuern. Sie haben nur neue Frontgesichter, die wesentlich attraktiver sind als die alten.

Wo sehen Sie Parallelen zwischen Ihnen, Kanzler Christian Kern und Sebastian Kurz?

Strolz: Wir sind vor vier Jahren mit dem Dreiklang neue Köpfe, neuer Stil und neue Politik aufgetreten. Der Kanzler hat den „Neuen Stil“ zu seiner Gesamtüberschrift gemacht. Sebastian Kurz hat die Idee übernommen, eine Bewegung zu gründen. Aber es gibt auch viel Trennendes. Der Unternehmergeist und die Eigenverantwortung sind zum Beispiel nicht das Leitmotiv der SPÖ.

Die Eigenverantwortung heftet sich aber die ÖVP auf die Fahnen.

Strolz: Ja, das ist eine Gemeinsamkeit. Was uns unterscheidet, ist die Freiheitsliebe. Wir würden die Zwangsmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer abschaffen. Wir würden die Landeshauptleute aus der Bildungsreform rausnehmen, was Sebastian Kurz aber verhindert.

Wird es das freie Spiel der Kräfte geben?

Strolz: Ja, aber es ist noch nicht klar, wann. Wir müssen weiterarbeiten.

Welchen Punkten im Regierungsprogramm würden Sie zustimmen?

Strolz: Ich würde dem Ende der kalten Progression zustimmen; entweder entlang des Schelling-Modells oder indem alle Steuerstufen automatisch an die Inflation angepasst werden. Das wäre mit der ÖVP und FPÖ möglich. Das Studienplatzfinanzierungsmodell für bessere Studienbedingungen wäre sofort machbar, wenn sich die SPÖ bewegt. Die Reform der Gewerbeordnung, also dass es einen einzigen Schein für alle freien Gewerbe gibt, würde mit der SPÖ und FPÖ gehen. Auch bei der Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare sehe ich eine große Chance: Da gäbe es die Zustimmung von SPÖ, Grünen und NEOS. Wir müssten nur die unabhängigen Mandatare davon überzeugen oder einige aufgeschlossene Geister in der ÖVP. Ich bin überzeugt: Auch Jesus hätte mit Ja gestimmt. Das sage ich aus einer christlichen Grundhaltung heraus.

Wie steht es um Ihre Parteifinanzen?

Strolz: Für uns gilt der Spruch: Wir sind jung und brauchen das Geld. Wir werden wieder ins Crowdfunding gehen und wollen ein Wahlkampfbudget zwischen 1,5 und zwei Millionen zusammenbekommen.

Was ist Ihr Wahlziel?

Strolz: Wir haben nur einenFünf-Prozent-Hebel mitbekommen, mit dem du nur gewisse Lasten hebeln kannst. Ich ersuche die Wähler jetzt um einen größeren Hebel, der in Richtung Zweistelligkeit geht.

Das ist doch nicht realistisch? Strolz: Trotz des Medienhypes um neue Köpfe zeigen Umfragen, dass NEOS weiterhin klar im Nationalrat vertreten sein wird.

Aber via Twitter fordern Sie, die Hürde für den Einzug in den Nationalrat von vier auf drei Prozent zu senken. Das zeigt doch, wie sehr Sie um den Einzug bangen?

Strolz: Nein, das hat nichts mit NEOS zu tun, wir halten eine solche Drei-Prozent-Hürde grundsätzlich für fair.

Welche Koalitionsformen sind für Sie denkbar?

Strolz: Mit uns könnte es erstmals eine Dreierampel in Österreich geben. Ob mit Kurz oder Kern, ist mir egal.

Kommt Schwarz-Blau-NEOS in Frage?

Strolz: Schwarz-Blau-NEOS wird sich nicht ausgehen, weil NEOS und FPÖ in der Grund- und Wertehaltung zu vieles trennt.

Also Schwarz-Grün-NEOS oder Rot-Grün-NEOS?

Strolz: Ja.

Das Gespräch führten Serdar Sahin und Birgit Entner