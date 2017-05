Die Vertreter der G7-Staaten treffen sich in Sizilien. Glauben Sie, dass es Fortschritte hinsichtlich der Flüchtlingsthematik geben wird?

Alessio Genovese: Das glaube ich nicht. Die einzige Diskussion, die derzeit geführt wird, besteht darin, wie die Flüchtlinge gestoppt werden können. Der ganze humanitäre Aspekt, die Verzweiflung, die die Menschen von zuhause fortgeführt hat, spielt dabei überhaupt keine Rolle.

Ihr Dokumentarfilm „EU13 The Last Frontier“ zeigt die verzweifelte Lage der Flüchtlinge in den italienischen Lagern. War es schwierig, dort drehen zu dürfen? Genovese: Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dieser Thematik. Daher erhielt ich 2013 vom italienischen Außenminister die Erlaubnis, die Schicksale in den Lagern zu dokumentieren.

Wie belastend war die Arbeit emotional für Sie? Genovese: Wir müssen verstehen, dass die Geschichte der Lager und deren Insassen auch die Geschichte der Europäischen Union ist. Alles hat mit Schengen begonnen. Durch die Reisefreiheit innerhalb der Union wurden die Außengrenzen dicht gemacht. Dann wurden die Flüchtlinge in den Ankunftsländern in Lager gesteckt. Wir müssen verstehen, dass diese Lager ein Teil von uns sind.

Die Zahl der Migranten wird wohl noch steigen, wenn die Klimaerwärmung Realität wird. Was sagen Sie dazu? Genovese: Es wird immer davon gesprochen, dass es eine Invasion geben wird. Das glaube ich nicht. Aber wir sind alle Menschen, und da ist es nur natürlich, dass wir Ängste haben. Leider kennt die EU-Politik bisher nur zwei Möglichkeiten, um darauf zu reagieren: Angreifen oder Abschotten. Abschotten ist keine Lösung, aber hoch im Kurs.

Was könnte Ihrer Meinung nach eine probate Methode sein, damit die Flüchtlingsbewegung geregelt abläuft? Genovese: Ich bin ein Verfechter von humanitären Visa. Das hätte für die europäischen Staaten auch den Vorteil, dass wir wissen, wer ins Land kommt. Menschen, die in ihrem Heimatland nicht bleiben können, müssten ihr Geld nicht Schleppern zahlen, sondern könnten damit ein neues Leben in ihrem Zielland beginnen.

Was waren Ihre Gründe, diese Ausstellung und den Dokumentarfilm zu machen? Genovese: Wir dürfen es uns nicht einfach machen und wegschauen. Wir müssen hinschauen, was mit den Menschen, die zu uns kommen, passiert. Wie sie aufgefordert werden, binnen fünf Tagen aus Italien auszureisen, und von den Nachbarländern sofort zurückgeschickt werden. Der Film zeigt auch, dass ein falsches System das Leid der Menschen vergrößert.

Warum flüchten Menschen?

Genovese: Es gibt jene, die vor dem Krieg fliehen, und solche, die eine bessere Zukunft suchen, dann gibt es welche, die mir ähneln, die neugierig sind auf das Leben da draußen.

Werden auch Menschen wieder zurückgehen? Genovese: Ich denke, jeder ist am liebsten daheim.

Das Interview führte Alexandra Plank