Pjöngjang - Nordkorea hat nach dem neuerlichen Raketentest den Ton gegenüber den USA und ihrem regionalen Verbündeten Südkorea verschärft. Der Test einer ballistischen Rakete am Montag sei von Staatschef Kim Jong-un persönlich überwacht worden, berichtete die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag. Kim habe die Entwicklung noch stärkerer strategischer Waffen angeordnet.

Der große Erfolg der nordkoreanischen Anstrengungen bei der Raketenentwicklung bereite den „Yankees“ große Sorgen und entmutige „die Gangster ihrer südkoreanischen Marionettenarmee“, zitierte die Agentur den Staatschef. Man werde den USA künftig noch „größere Geschenkpakete“ als Vergeltung für ihre militärischen Provokationen zustellen.

Der Abschuss einer modifizierten Scud-Kurzstreckenrakete am Montag war nur der jüngste Raketentest in einer ganzen Serie über die vergangenen Monate. Nordkorea arbeitet mit Hochdruck an der Entwicklung interkontinentaler ballistischer Raketen, die auch die USA erreichen könnten. Die Spannungen zwischen Nordkorea und den USA nehmen seit Monaten zu. Mit Dutzenden Raketentests und zwei Atomwaffentests seit Anfang vergangenen Jahres hat Nordkorea wiederholt gegen UN-Resolutionen verstoßen. Zuletzt hat US-Präsident Donald Trump Nordkorea beim G7-Gipfel in Italien als „Weltproblem“ bezeichnet, das gelöst werde.

US-Langstreckenbomber nach Südkorea entsendet

Die US-Streitkräfte haben am Dienstag laut Medienberichten erneut Langstreckenbomber nach Südkorea geschickt. Zwei Überschallbomber des Typs B-1B seien bereits am Montag, nur wenige Stunden nach einem erneuten Raketentest durch Nordkorea, über dem Luftraum vor der Ostküste erschienen, berichtete der südkoreanische Sender KBS am Dienstag.

Der Sender berief sich auf Regierungskreise. Anschließend hätten die US-Bomber an Übungen mit Südkoreas Luftwaffe teilgenommen. Die Überflüge über Südkorea werden als Demonstration der Stärke gesehen. Nordkorea warf den USA am Dienstag militärische Provokation vor. Die USA hätten die Bomber von ihrer Pazifikinsel Guam geschickt, um „erneut eine Übung für den Abwurf von Atombomben durchzuführen“, hieß es in den Staatsmedien.

Die USA hatten in der Vergangenheit als Zeichen der Bündnisstärke bereits mehrmals Langstreckenbomber über Südkorea fliegen lassen. Beim B-1B Lancer handelt es sich laut dem Hersteller Boeing um einen „konventionellen Bomber“. Die ursprünglich für die Beförderung von Atomwaffen konzipierte B-1 wurde später entsprechend umgerüstet. (APA/Reuters)