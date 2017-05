Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl (ÖVP) stellt sich hinter den TirolBerg. Die Marketingplattform der Tirol Werbung wurde von der FPÖ aufgrund des entstandenen Imageschadens in St. Moritz erneut kritisiert. FP-Klubobmann Rudi Federspiel wollte es von LH Günther Platter (ÖVP) schriftlich, dass künftig Tiroler Köstlichkeiten im TirolBerg serviert werden. Ob des Imageverlusts, den der TirolBerg in St. Moritz erlitten hat, wird unter Tirol-Werbern an eine Umbenennung gedacht. Davon hält Hörl nichts. „Der TirolBerg ist eine gute Sache. Er muss weiter TirolBerg heißen, das ist wohl klar.“ Einen TirolBerg mitten in Innsbruck anlässlich der Rad-WM aufzustellen, lehnt Hörl ab. „Der TirolBerg funktioniert im Ausland. Den heimischen Gastronomen Konkurrenz zu machen, ist nicht sinnvoll.“ In Hochfilzen (Biathlon-WM)sei der TirolBerg deshalb gerechtfertigt gewesen, weil wenig gastronomisches Angebot vor Ort vorhanden sei.

Insgesamt rund 2,8 Millionen Euro erhalten die 358 Tiroler Feuerwehren mit ihren ca. 32.500 Mitgliedern aus dem Landesfeuerwehrfonds, aus Asfinag-Beiträgen für die Portalfeuerwehren und Feuerwehren, die auf Autobahnen und Schnellstraßen zum Einsatz kommen, und aus Bundeszuschüssen für Katastropheneinsatzgerät. Das hat die Landesregierung gestern beschlossen. „Die Tiroler Feuerwehren leisten einen großen Betrag für die Sicherheit der Bevölkerung und der Gäste in Tirol“, erklärt LHStv. Josef Geisler (ÖVP). Der Mitteleinsatz in Millionenhöhe sei deshalb gerechtfertigt, die Feuerwehren seien durch Unwetter sehr gefordert. (aheu)