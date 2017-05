Sie wurden am Montagabend in einer Kampfabstimmung gegen Vizebürgermeisterin Sonja Pitscheider mit 74 Prozent zum Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl gekürt. Von so einem Ergebnis hätten Sie nicht zu träumen gewagt? Georg Willi: Nein. Je länger der Abend wurde, umso weniger, weil Sonja Pitscheider eine tolle Arbeitsbilanz mit ihrem grünen Gemeinderatsklub vorzuweisen hat.

Ist dieses klare Ergebnis Ausdruck einer Unzufriedenheit mit Pitscheider, oder sieht die Basis mit Ihnen nur höhere Chancen auf den Bürgermeistersessel? Willi: Das war keine Zeugnisverteilung über die grüne Arbeit in Innsbruck. Weil dieses Zeugnis wäre eine glatte Eins. Es war eine Abstimmung darüber, welcher Person zugetraut wird, einen großen grünen Wahlerfolg einzufahren. Das traut man Sonja auch zu – aber, wenn es um das Bürgermeisteramt geht, habe ich einfach Vorteile. Ich bin ein umgänglicher Typ, gerne unter Leuten und ich fahre über niemanden drüber. In der Bürgermeisterfrage war das Urteil klar für mich.

Wie sehr braucht es jetzt Ihr Engagement, damit der Klub nicht gespalten ist? Bis auf GR Mesut Onay hat sich keiner wirklich für Sie ausgesprochen. Willi: Wir hatten in Vorbereitung der Bezirksversammlung zwei interne Aussprachen, die sehr gut waren. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass dieser Klub sehr professionell weiterarbeiten wird – gemeinsam mit mir.

Sie wollen Bürgermeister sowie stärkste Fraktion werden und den dritten Senatssitz erreichen: Muss der Klub bürgerlicher oder Sie linker werden? Willi: Ich kann mit diesen Einordnungen nichts mehr anfangen. Ich mache es lieber an Werten und Projekten fest. Wenn links bedeutet, dass man für soziale Gerechtigkeit ist, indem man für ein Steuersystem sorgt, das zwischen Schwächeren und Stärkeren ausgleicht, ohne den Mittelstand zu überfordern, dann bin ich links. Wenn es um Bürgerinnenrechte geht, die gegen zu viel Eingriffe des Staates verteidigt werden müssen, dann bin ich ein zutiefst bürgerlicher Mensch.

Die Grünen sind Teil einer Viererkoalition (FI, ÖVP, SPÖ). Könnten Sie damit auch in Zukunft leben? Willi: Sicher. Gerade in einer Stadt, wo die ideologische Seite der Parteipolitik nicht den hohen Stellenwert hat, sind Koalitionen und die Einbindung möglichst vieler in die gemeinsame Arbeit gut und richtig. Nur die Freiheitlichen kommen für mich als Koalitionspartner nicht in Frage, weil sie Positionen vertreten, die ich nicht teilen kann. So groß ist mein Entgegenkommen nicht.

Sie fordern für Olympia 2026 einen schlagkräftigen Nachweis, dass es Stadt und Land etwas bringt. Willi. Es gibt eine Gruppe, die aus nachvollziehbaren Gründen sagt: Olympia ist super. Entscheidend ist aber, dass ich der Bevölkerung erklären muss, wieso das gut wäre. Nicht als Eintagsfliege, sondern langfristig. Wenn Olympische Spiele so organisiert und finanziert werden, dass mit dem Geld über TV-Verträge, Sponsoring und Bund ein Paket rauskommt, das uns auf 20 oder 30 Jahre nützt, dann werden die Leute Ja sagen. Ich würde nie in eine Volksbefragung mit dem Risiko gehen, dass die Bevölkerung Nein sagt.

Was werden Sie am 11. Juni bei der Patscherkofel-Abstimmung tun? Willi: Hingehen.

Und wie abstimmen? Willi: Ich wünsche mir noch vor dem 11. Juni eine Einigung zwischen dem Alpenverein und der Stadt. Weil der Alpenverein ein ganz wichtiger Partner für die Stadt ist – wir brauchen ihn für den Erholungsraum der Bevölkerung und die Touristen.

Was, wenn es keine Einigung gibt? Willi: Ich werde dafür sein, dass man die Bergstation abrückt. Wissend, dass das schwierig bis nicht umzusetzen ist. Weil bereits gebaut wird. Aber ich will ein Zeichen setzen.

Zu den Stadtfinanzen: Der neue Bürgermeister wird die nächsten sechs Jahre wohl weniger gestalten als vielmehr verwalten. Die Schulden müssen wieder abgebaut werden. Wie reizvoll ist der Job dann überhaupt? Willi: Reizvoller ist es natürlich, wenn man volle Kassen hat. Herausfordernder ist aber der andere Weg. Die Stadt bekommt ja auch viel für das Geld, das sie ausgegeben hat – eine tolle Straßenbahn oder ein Haus der Musik. Es stimmt aber, dass ich das eine oder andere Projekt anders machen würde.

Sie sind auch Chorleiter. Wer wird jetzt bis zur Wahl den Ton bei den Grünen angeben: Sie oder Pitscheider? Willi: Den Ton gibt klar Sonja mit den gewählten Gemeinderätinnen an.

Heißt das, dass Sie sich nicht in das Alltagsgeschäft einmischen werden? Willi: Ich werde mich an den Klubsitzungen und Abstimmungen beteiligen. Die Verantwortung liegt aber bei den gewählten Mandatarinnen und ihrem Verhalten im Gemeinderat. In der Praxis wird es ein Abstasten sein. Ich nehme schon an, dass die anderen nicht ständig über mich drüberfahren werden – sollte ich überhaupt anderer Meinung sein.

Was, wenn es mit dem Bürgermeisteramt nicht klappt? Wird es auch einen Vizebürgermeister Willi geben? Willi: Sicher.

Besteht nicht auch die Gefahr, die Grünen könnte das Schicksal der ÖVP von 2012 ereilen und von Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer in die Opposition geschickt werden? Willi: Ich habe diese Angst nicht. Sollte Oppitz-Plörer wiedergewählt werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie richtig starke Grüne in Opposition schickt. Das muss sie sich erst einmal politisch leisten. Aber wenn Oppitz-Plörer eine andere Mehrheit zusammenbringt und sich das traut, sind wir eine sehr starke und kontrollierende Opposition.

Das Interview führte Manfred Mitterwachauer