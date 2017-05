Von Michael Sprenger

Wien – In Abwandlung von Johann Wolfgang Goethes Faust war für die SPÖ bis vor Kurzem ihre Gretchenfrage bloß eine rhetorische. Anders als Margarete, die von Faust eine Antwort auf eine philosophische Frage erhoffte, war es bei der SPÖ immerzu nur eine historisch-politische. Die SPÖ konnte mit dem Brustton der Überzeugung ein lautes Nein ausrufen. „Keine Koalition mit der FPÖ!“

Diese seit mehr als 30 Jahren gleich klingende Antwort hat an Überzeugungskraft verloren. In den Faymann-Jahren wurde das FPÖ-Nein immer mehr zum Definitionskitt in einer programmatisch ausgedünnten Epoche der Sozialdemokratie.

Doch seit der burgenländischen Koalition mit der FPÖ werden immer mehr Stimmen hörbar, die eine Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht mehr ausschließen wollen.

„Nun sag, wie hast du’s mit den Freiheitlichen? Du bist ein herzlich guter Mann, allein ich glaub’, du hältst nicht viel davon.“

Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzender Christian Kern will zwar eine korrekte Gesprächsbasis mit Heinz-Christian Strache, doch will er die FPÖ als Partnerin neben sich auf der Regierungsbank sitzen sehen? Noch will Kern diese Frage nicht beantworten, noch würde er sie wohl mit Nein quittieren. Jetzt kann er einmal auf den so genannten Kriterienkatalog verweisen, der in Ausarbeitung ist. Darin soll festgelegt werden, welche Partei welche Bedingungen erfüllen muss, um für die SPÖ als Partnerin in Frage zu kommen. Damit will man das apodiktische Nein unter Franz Vranitzky aufweichen. Zudem wird in der SPÖ diskutiert, ob vor einem Koalitionsabkommen eine Urabstimmung durchgeführt werden soll.

Die Beziehung zwischen Roten und Blauen war stets von machtpolitischen und inhaltlichen Fragen gekennzeichnet.

Bruno Kreisky suchte die Nähe zur FPÖ unter Friedrich Peter mit Blick auf seine Minderheitsregierung 1970. Für die Duldung durch die FPÖ wurde ein minderheitenfreundlicheres Wahlrecht verabschiedet.

Nach seiner Ära stellte der rote Sonnenkönig Kreisky nach dem Verlust der Absoluten noch selbst die Weichen für eine damals kleine Koalition von SPÖ und FPÖ.

Diese hielt drei Jahre. Beim Innsbrucker Putschparteitag 1986 übernahm Jörg Haider, unterstützt vom deutschnationalen Flügel, die Macht in der FPÖ. Mit dem Ende von Norbert Steger als FPÖ-Obmann und in der Folge auch als blauer Vizekanzler wurde die Vranitzky-Doktrin zum Programm.

Damit lieferte sich die SPÖ der ÖVP aus. Während die ÖVP immerzu die Tür zur FPÖ offen hielt, fehlte es der SPÖ an Alternativen zur großen Koalition. Der Schock war enorm, als die immer noch stimmenstärkste SPÖ nach der Wahl 1999 von Wolfgang Schüssel auf die harte Oppositionsbank geschickt wurde.

Jetzt, am Beginn des Wahlkampfes, droht der SPÖ erneut dieses Schicksal. Die ÖVP unter Sebastian Kurz könnte wieder mit der FPÖ ins Boot steigen. Kern weiß um das Dilemma. Innerlich hofft er auf eine Dreierkoalition ohne ÖVP und FPÖ – und dass er die Gretchenfrage unbeantwortet lassen kann.