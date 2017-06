Von Peter Nindler

Bozen, Innsbruck — Nach 25 Jahren Streitbeilegung zwischen Österreich und Italien steht eine Vision. „Meine Vision für Südtirol ist jene eines kleinen Europa in Europa, mehrsprachig, offen, aber verwurzelt, Brücke zwischen Norden und Süden", betont Südtirols LH Arno Kompatscher (Südtiroler Volkspartei). Er gehört einer neuen Politikergeneration südlich des Brenners an. Kompatscher ist nicht mehr der Typ Landesfürst, wie ihn sein Vorgänger Luis Durnwalder verkörpert hatte. Was die lang erkämpfte Autonomie für Südtirol betrifft, die seit der Umsetzung der im zweiten Autonomiestatut von 1972 (Südtirol-Paket) verankerten 137 Maßnahmen zum besseren Schutz der Südtiroler im Jahr 1992 endgültig außer Streit steht und am 11. Juni desselben Jahres zur Streitbeilegung von Österreich und Italien im Südtirol-Konflikt vor den Vereinten Nationen geführt hat, sind sich Kompatscher und Durnwalder jedoch einig: Weiterentwicklung der Südtirol-Autonomie bis hin zu einer Vollautonomie mit Ausnahme der Verteidigungs- und Außenpolitik.

Trotzdem: Der aktuelle Konflikt mit den Südtiroler Schützen, die, unterstützt von ihren Nordtiroler Kollegen, wegen des Abspielens der italienischen Hymne den Besuch von Italiens Staatspräsident Sergio Mattarella und Bundespräsident Alexander Van der Bellen am 11. Juni in Meran boykottieren und den landesüblichen Empfang platzen ließen, zeigt, dass die Konfliktlinien, Ressentiments und Vorbehalte gegenüber Rom noch nicht überwunden sind. Zentralistische Bestrebungen der italienischen Regierung sowie politische und wirtschaftliche Instabilität in Italien fördern diese Unsicherheiten. Und es sind die Südtiroler Schützen, die diesen Ängsten ein Gesicht geben und seit Jahren für ein „Los von Rom" marschieren; auch noch im Jahr 2017, 25 Jahre nach der Streitbeilegung.

Diese volkstumspolitische Parole eint auch die deutschsprachigen Oppositionsparteien wie Freiheitliche und Süd-Tiroler Freiheit. Gleichsam bröckelt der rechte Rand in der SVP. Durnwalder hielt kraft seiner Autorität die Südtiroler Sammelpartei zusammen, Kompatscher hält eisern an seiner Überzeugungsarbeit fest. Und eckt damit ein Jahr vor der Landtagswahl an. Es gebe immer wieder Diskussionen in Südtirol, die sich an Symbolen entfachen, was auf eine gewisse Unsicherheit in der Bevölkerung zurückzuführen sei, sagt Kompatscher. „Der wirksame Schutz der Tradition, der Sprache, der Kultur, sollte es uns ermöglichen, entkrampft mit nationalen Symbolen umzugehen."

Gahr: „Geschlossen auftreten und keine Denkverbote" Innsbruck — Für den Obmann des Südtirol-Unterausschusses im Parlament Hermann Gahr (VP) ist Südtirol heute ein wirtschaftlich wohlhabendes, modernes und politisch stabiles Land. „Grenzen wurden abgebaut, aber es gibt noch Grenzen durch die Staatszugehörigkeit, die Staatssysteme und Staatspolitik." Südtirol sei ein positives Beispiel, wie die drei Sprachgruppen Deutsch, Italienisch und Ladinisch friedlich zusammenleben und gut zusammenarbeiten. Trotz der Streitbeilegung gebe es aber noch Herausforderungen, betont Gahr. In der Frage der umstrittenen Italianisierung der Orts- und Flurnamen warte man bis heute auf eine historische Lösung. „Die faschistischen Relikte wurden zwar größtenteils entschärft, jedoch gibt es immer wieder Aktionen, den Faschismus in Erinnerung zu halten." Außerdem seien Südtirol Kompetenzen genommen worden, die den finanziellen Spielraum eingeengt hätten. Insgesamt, so Gahr, müsse die Autonomie dynamisch weiterentwickelt werden. „Jeder kleine Konflikt, jede Provokation schadet dem Land. Wichtig ist, das Land Südtirol muss geschlossen auftreten, realistische Forderungen aufstellen und es darf über zukünftige Entwicklungen keine Denkverbote geben." (pn)

Gemeinsam mit den Schützen hat sich Kompatscher vor einem Jahr auf die Wiedereinführung der landesüblichen Empfänge für Staatsgäste geeinigt, diese wird es nach dem jüngsten Eklat nicht mehr geben. Die Schützen hätten eine einmalige Chance vertan, zu zeigen, was für ein besonderes Land Südtirol sei, meint Kompatscher. Sie würden Patriotismus mit Antiitalianismus verwechseln.

Der Streit mit den Schützen hat Symbolkraft. Die Entwicklung einer Konfliktregion zu einer Modellregion für Minderheitenschutz, mit Vollbeschäftigung und ökonomischem Wohlstand, in der drei Sprachgruppen heute friedlich zusammenleben, prallt trotz des Autonomiestatuts weiter auf eine gewisse Unsicherheit im Land. Aber Kompatscher bleibt dabei: „Wenn man gesichert ist und selbstbewusst, hat man keine Probleme mit anderen Symbolen."

Befürchtungen, dass Italien nach der Streitbeilegung Südtirol als innerstaatliche Angelegenheit betrachten werde, hätten sich laut Kompatscher nicht bewahrheitet. „Und das Autonomiestatut ist nicht statisch geblieben, sondern entwickelt sich weiter." Die Schutzfunktion Österreichs für Südtirol bezeichnet der Landeshauptmann aber nach wie vor als zentralen Eckpfeiler. Seine Botschaft an den Südtiroler Schützenbund ist deutlich: Grenzverschiebungen, um die Entwicklung der Minderheiten zu garantieren, benötige es aber keine.