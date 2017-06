Von Anita Heubacher

Innsbruck — Im Sommer ist es offiziell zum Wahlkämpfen zu heiß, aber in den Parteizentralen rauchen bereits jetzt die Köpfe. SPÖ, FPÖ und Grüne haben sich festgelegt. Die Roten führt Selma Yildirim als Spitzenkandidatin in Tirol für den 15. Oktober ins Rennen. Yildirim ist Frauenvorsitzende der SPÖ und noch keine Nationalrätin. Die Freiheitlichen setzen wieder auf Peter Wurm. Es ist sein zweiter Wahlkampf als Spitzenkandidat in Tirol und er würde in Verlängerung gehen. Am Wochenende wählten die Grünen Berivan Aslan zur Nummer 1 in Tirol für den Nationalratswahlkampf. Aslan sitzt bereits im Nationalrat. Sie hatte 2013 hinter Georg Willi kandidiert, das zweite Mandat in Tirol und viele Vorzugsstimmen geholt. Nicht für die Tiroler Grünen ins Rennen geht Sigrid Maurer. Die Rumerin und ehemalige Studentensprecherin war 2013 über die Bundesliste in den Nationalrat eingezogen.

Weiterhin offen ist, wer für die ÖVP als Spitzenkandidat ins Rennen geht. An und für sich füllt diese Rolle der Tiroler Minister aus. Das wäre Andrä Rupprechter. Er bastle bereits an seinem Proponentenkomitee, heißt es. Offenbar soll es vom Präsidenten der Industriellenvereinigung, Christoph Swarovski, angeführt werden. Rupprechter ist Bauernbündler. Ebenso wie Hermann Gahr. Der langjährige Nationalrat genießt unter den Bauern große Unterstützung. Zwei Bauernbündler könnten Wirtschaftsbund-Obmann Franz Hörl zu viel werden. Er hat bereits erklärt, dass er sicher nicht mehr auf Platz 2, sondern nur als Spitzenkandidat ins Rennen gehen wird. Zum Drüberstreuen hat Bundesparteiobmann Sebastian Kurz das Reißverschluss-Prinzip zur Handlungsmaxime erhoben. Es geht also auch darum, Frauen zu positionieren. In der ÖVP ist der Wettlauf um die Gunst von Kurz voll entbrannt.

Offen ist auch noch, wer die NEOS in Tirol anführen wird.