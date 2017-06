Ebbs – Noch steht das Gebäude des Integrationshostels für die Ausbildung junger Asylwerber im Ebbser Ortsteil Waldeck leer. Doch drum herum tut sich einiges. Transparente gegen das Vorhaben – angebracht von erbosten Anrainern – hängen schon längere Zeit und vor dem Haus lud gestern die blaue Riege des Bezirks Kufstein zu einer Pressekonferenz. Deren Inhalt zusammengefasst: Es war ein dringender Appell und eine eindringliche Bitte an Landeshauptmann Günther Platter (VP), das Projekt zu stoppen. „Er ist der Einzige, der jetzt noch die Macht dazu hat“, sagte NR und FPÖ-Bezirksobfrau Carmen Schimanek. Die Freiheitlichen fanden viele Argumente gegen das Ausbildungsprojekt für bis zu 25 junge Asylwerber an diesem Standort und FPÖ-Funktionär Kurt Mayer sprach von „Unrecht“. Unter anderem erinnerten sie an die vielen leer stehenden bzw. nicht ausgelasteten Unterkünfte. Letztlich schossen sich aber Schimanek, Mayer, Landesparteisekretär Chris­tofer Ranzmaier und Ebbs-Ortsparteiobmann Hermann Plattner auf die Tiroler Sozialen Dienste (TSD) ein. Die sollen, so Schimanek, vorher ihre Altlasten abarbeiten, bevor sie neue Projekte beginnen. Schimanek spielte damit auf die finanziellen Turbulenzen der TSD an. Und sollte es tatsächlich nicht mehr möglich sein, aus dem Mietvertrag für das Gebäude auszusteigen, „gibt es genügend soziale Einrichtungen, die man hier unterbringen könnte“, erklärt Schimanek. Angesichts der Finanzsituation der TSD hegt man auch große Zweifel an der versprochenen 24-Stunden-Betreuung.

Bislang haben die Anrainer aus Innsbruck nur ein Nein gehört. Auch LR Christine Baur (Grüne) war nach Wald­eck gekommen, hatte dort aber erklärt, dass sie hinter dem Projekt stünde. Auch die TSD teilten auf Anfrage der TT mit, dass sie an dem Projekt Integrationshostel festhalten. „Wir sehen in Projekten einen großen gesellschaftlichen Mehrwert, indem wir den Jugendlichen eine faire Chance zum Eintritt in den Arbeitsmarkt geben“, heißt es seitens der TSD. Und das Gebäude eigne „sich aufgrund der Raumeinteilung und der Möglichkeit zum Einbau von Werkstätte“ besser als andere Immobilien. Los gehen soll es, sobald ein Einrichtungsleiter gefunden sei. (wo)