Von Miriam Hotter

Kössen – Jetzt ist es amtlich: Reinhold Flörl ist das neue Gemeindeoberhaupt von Kössen – und das ohne Volkswahl. Wie berichtet, wurde Flörl am Dienstagabend mit 16 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung vom Gemeinderat zum Bürgermeister gewählt. Damit tritt er in die Fußstapfen von Vinzenz Schlechter, der im März sein Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste. „Ich bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen“, sagte der 45-Jährige von der VP-Liste „Wir für all­e – ein Herz für Kössen“. Als seine Stellvertreterin tritt künftig Marissa Dünser auf (AAB).

Das Wahlergebnis kam alles andere als überraschend. Flörl hat sich als einziger Kandidat für den Bürgermeistersessel beworben – darauf haben sich die drei gekoppelten ÖVP-Listen, die FPÖ und die Parteifreie Bürgerliste Kössen (BLK) geeinigt. Sie verzichteten auf eine Volkswahl und ließen stattdessen den Gemeinderat abstimmen.

Auch wenn sein Umfeld positiv reagiert habe, so ist sich Flörl bewusst, dass diese Entscheidung auch für Kritik unter den Kössenern sorgt. „Es gibt sicher Bürger, die sagen: Jetzt lassen sie uns nicht einmal mehr wählen. Natürlich ist nicht jeder davon begeistert, dass ich jetzt Bürgermeister bin.“

Dem Entschluss, den Gemeinderat und nicht das Volk wählen zu lassen, gingen laut Flörl lange und intensive Gespräche voraus. Am Ende sei man sich darüber einig gewesen, dass ein Wahlgang nicht sinnvoll gewesen wäre. „Die Kössener hätten mit einem Stimmzettel mit nur einem Namen drauf zur Urne gehen müssen. Die Wahlbeteiligung wäre wahrscheinlich sehr niedrig gewesen.“

Trotzdem ist Flörl der Meinung, dass das Volk indirekt gewählt hat. „Bei der Wahl 2016 haben die Kössener den Gemeinderat gewählt – jene Menschen, die nun den neuen Bürgermeister gewählt haben.“

Das Amt will er mit Verantwortung und vollem Einsatz ausüben. Deshalb wird der Lehrer an der PTS und NMS künftig nur noch einen Vormittag unterrichten. Bis Ende Juni tritt Förl außerdem noch als Geschäftsführer des Veranstaltungszentrums Kaiserwinkl auf, im September wird es dann einen neuen geben.

„Wir stehen vor großen Aufgaben“, kündigt Flörl an. Damit meint er etwa den Umbau des Altenwohn- und Pflegeheims. „Es platzt aus allen Nähten.“ Außerdem entspreche es nicht den heutigen Standards. „Es gibt zum Beispiel immer noch Doppelzimmer.“

Eine weitere Baustell­e seien die Volksschule sowie der Kindergarten. „Derzeit haben wir sechs Kindergartengruppen, im Jahr 2018 werden es aller Voraussicht nach acht Gruppen sein. Schon jetzt ist es so, dass einige Kinder in andere Räumlichkeiten ausgelagert werden müssen. Außerdem ist der Kindergarten verkehrstechnisch nicht gut erreichbar“, spricht Flörl einen möglichen Standortwechsel an.

Ein weiteres Anliegen sei es, mehr Betrieb­e nach Kössen zu locken, was sich auch auf die Gemeinde­finanzen auswirk­e. „Kössen soll nicht nur ein Wohnort sein.“ Derzeit seien zwischen 70 und 90 Betriebe in der Gemeinde angesiedelt.