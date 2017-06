Innsbruck – Die Medical School ist ein bisschen Nessie-verdächtig. Seit Jahren taucht sie auf und wieder unter. Jetzt steht die Umsetzung oder zumindest das Go dafür unmittelbar bevor. Südtirol, Vorarlberg und Tirol wollen mit der hausgemachten Ärzteausbildungsschiene dem Ärztemangel vorbeugen. In allen Regionen zeichnet sich dasselbe Bild ab. Die Hälfte der Landärzte geht in zehn Jahren in Pension. Nicht nur in dezentralen Lagen tun sich die Gebietskrankenkassen jetzt schon schwer, Kassenstellen zu besetzen.

Rückenwind hat die Medical School auch durch die Entscheidung der EU-Kommission erhalten, die Quotenregelung für das Medizin-Studium aufrechtzuerhalten. Als Begründung für das Ja nannte die Kommission, dass sie ohne eine Quote das Gesundheitssystem in Gefahr sehe. Österreich könne ohne Quote zu wenige Ärzte ausbilden und im Land halten. Die Medical School soll „frühestens 2024“, wie Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) sagt, Absolventen hervorbringen. Absolventen, die möglichst in den drei Regionen bleiben. „Die Ausbildung richtet sich an Personen, die bereits in Tirol sozial integriert sind, und da die Ausbildung spitalsträgernahe erfolgen soll, erwarte ich, dass die Absolventen zum Großteil in Tirol bleiben“, sagt Tilg. Wohnsitz oder Arbeitsplatz werden ausschlaggebend, ob ein Student an der Medical School studieren darf.

Die landeseigene Ärzteausbildungsschiene hat heftige Kritiker seitens der Rektoren der Medizin-Universitäten. Es entstünden Mediziner zweiter Klasse, hieß es. In Innsbruck ist mit Wolfgang Fleischhacker ein neuer Rektor designiert und ein neuer Betriebsrat tätig.

Die Gesundheitsreferenten der Länder hatten sich im Frühjahr drauf geeinigt, beim Bund vorzusprechen. Dieser möge 1000 weitere Studienplätze an den drei Med-Unis in Österreich schaffen. Tirol sucht indes schon Räumlichkeiten für die landeseigene Medical School. (aheu)