Von Michael Sprenger

Wien – „Die SPÖ hat die Tür zur FPÖ einen Spalt breit aufgemacht. Aber zugleich beraubte sie sich der Möglichkeit, im Wahlkampf glaubwürdig gegen Schwarz-Blau aufzutreten. Da gelang den Sozialdemokraten kein strategisches Meisterstück.“ Mit diesen Worten analysierte der Politikwissenschafter Fritz Plasser den SPÖ-Beschluss eines Wertekatalogs samt Koalitionsbedingungen.

Die obersten Gremien der SPÖ markierten am Mittwoch eine Abkehr von der 30 Jahre lang andauernden „Vranitzky-Doktrin“, die eine Koalition mit der FPÖ auf Bundesebene kategorisch ablehnte. Sie wurde mit einem Parteitagsbeschluss zuletzt im Jahre 2014 zum roten Gesetz erklärt: In einem von der Jungen Generation beim 43. Parteitag beschlossenen Antrag heißt es wörtlich: „Die SPÖ spricht sich klar gegen eine Koalition mit der FPÖ auf allen politischen Ebenen aus.“ Die FPÖ wird darin als „rechtsextreme Partei“ bezeichnet.

Ähnlich klar wie Plasser lautet auch die Einschätzung von Ferdinand Karlhofer. Für den Innsbrucker Politologen sorgt der Beschluss vom Mittwoch in erster Linie „für Irritationen und Verärgerung in Teilen der Partei“. Anstatt einen strategischen Vorteil für die Zeit nach der Wahl zu erzielen, „machten die Roten der FPÖ ein Geschenk – und begaben sich selbst in die Defensive“. Karlhofer geht noch einen Schritt weiter, wenn er im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung festhält: „Da wurde von der SPÖ mutwillig ein Keil in die eigenen Reihen getrieben. Die FPÖ kann sich zurücklehnen und wird rechtzeitig vor der Wahl lustvoll einen Gegenkriterienkatalog entwerfen.“

Die SPÖ hat in der Frage zum Umgang mit der FPÖ einen Kriterienkatalog, sieben inhaltliche Bedingungen für künftige Koalitionen sowie eine bindende Urabstimmung über ein etwaiges Regierungsabkommen beschlossen.

Die FPÖ könne nun nicht mehr sagen, sie würde ausgegrenzt, sondern selbst entscheiden, „ob sie auf das Spielfeld zurückkehrt“, formulierte es SPÖ-Vorsitzender und Kanzler Christian Kern nach der Sitzung des Parteivorstands.

Könnte eine Urabstimmung nicht ein Chaos in der Partei auslösen, dann nämlich, wenn die Mehrheit der Parteimitglieder einen etwaigen Koalitionsvertrag der Chefverhandler ablehnen? Das will Plasser so nicht annehmen. „Zwar bestehe immer und überall eine Rutschgefahr, aber ich sehe in der Urabstimmung keinen echten Stolperstein.“ Es gehe vielmehr um ein „Spiel auf Zeit“, sagte Plasser der Tiroler Tageszeitung.

Von Chaos will Karlhofer auch nicht reden, aber er stellt folgende Frage: „Stellen wir uns vor, es gibt nach der Nationalratswahl am 15. Oktober und nach Abschluss der Verhandlungen einen Koalitionsvertrag zwischen SPÖ und FPÖ. Bei einer Urabstimmung sprechen sich dann 70 Prozent dafür aus, 30 Prozent lehnen den Vertrag ab. Da wird kein Freiraum geschaffen. Das Gegenteil ist der Fall. Die Partei engt sich so immer mehr ein. Zudem gehe ich bei einer Urabstimmung von einer geringen Teilnehmerzahl aus. Allein dies wird schon für die Partei ernüchternd sein“, mutmaßt Karlhofer.

Die SPÖ befindet sich seit der Bildung der rot-blauen Landesregierung im Burgenland in einer ungeklärten Rolle zur FPÖ. Es war dann der Kärntner SPÖ-Chef und Landeshauptmann Peter Kaiser, der versuchte, mit der Formulierung eines Kriterienkatalogs einen Ausweg aus dem Dilemma aufzuzeigen.

Der Kriterienkatalog soll als „Wertekompass“ für Bundes- und Landesregierungen und die Gemeindeebene gelten und richtet sich an alle potenziellen Partner und nicht nur die FPÖ. Der „Wertekompass“ wird beim Parteirat im August zur Abstimmung vorgelegt werden.