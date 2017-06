Wie sollen sich die Grünen nach dem 25. Juni präsentieren?

Felipe: Als Partei des Aufbruchs, der Vielfalt und der Zuversicht.

Wird am Bundeskongress in Linz auch Eva Glawischnig auftreten?

Felipe: Ich glaube, sie hat es für sich noch nicht entschieden. Ich kann jede Entscheiddung von ihr respektieren.

Ulrike Lunacek ist für den Wahlkampf zuständig, aber welche Rolle nehmen Sie jetzt genau ein?

Felipe: Ich sehe mich als Spielmacherin. Ich verteile die Bälle, und wenn es die Situation ergibt, schieße ich auch einmal ein Tor. Im Wahlkampf versuche ich, Ulrike Lunacek, so gut es geht, zu unterstützen, ihr den Rücken freizuhalten, zuzuarbeiten und im Hintergrund zu netzwerken.

Es geht also um Innenwirkung und Außendarstellung.

Felipe: Genau.

Die Umfragen waren schon mal besser: Braucht es die Grünen noch?

Felipe: Die Grünen haben seit ihrer Gründung eine maßgebliche Rolle eingenommen. Wo wäre das Land heute, hätte es die Grünen nicht gegeben? Egal, ob wir jetzt über Umweltpolitik reden oder wenn es um die Gleichstellung der Frau geht. Bei der Umwelt wird jetzt im Chor von Donald Trump ein Lied des Niedergangs angestimmt. Hier halten wir mutig dagegen. Ähnliches gilt bei der Verteidigung der Menschenrechte. Wenn wer auf der Flucht ist, wenn wer Hilfe braucht, dann kann es niemals naiv sein, auf die Einhaltung der Menschen- und Grundrechte zu pochen. Durch unsere Regierungsbeteiligung in den Länden ist jetzt für die Bürger gut erkennbar, wo die Unterschiede liegen, wenn Grüne oder wenn Blaue mitregieren. Schauen Sie nach Oberösterreich. Dort wird unter Schwarz-Blau die Energiewende abgesagt und die Sozialrechte werden abgebaut.

Ich möchte Sie mit zwei Vorwürfen konfrontieren: Die Grünen geben überall ihren Senf dazu. Und die Grünen sind eine lustfeindliche Partei, eine Verbotspartei.

Felipe: Wir leben in einer komplexen Welt. Das heißt, es gibt kaum einen Sachverhalt, der für sich isoliert betrachtet werden kann. Im Wahlkampf ist es sicher notwendig, sich auf zentrale Punkte zu konzentrieren. Wir müssen aufzeigen, an welchen Stellschrauben gedreht werden muss, um das Land im Interesse aller Bürger vorwärtszubringen.

Dann bleibt noch der Vorwurf die lustfeindliche Partei, die Verbotspartei.

Felipe: Mit tut es weh, wenn es dieses Bild von den Grünen gibt. Ich will es korrigieren, weil es so nicht stimmt. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein sehr lebenslustiger Mensch bin. Ich versuche auch, Freude und Spaß am Leben in meiner Politik zu vermitteln. Auf der anderen Seite muss man den Mut zum Verbot haben, wenn es nicht anders geht. Wenn etwa in Tirol durch den Lkw-Verkehr immer mehr Schadstoffe ausgestoßen werden und immer mehr Lärm ins Inntal gebracht wird, dann muss man für die hier lebenden Menschen eintreten und stopp sagen. Wenn Menschen nicht im Sinne des Gemeinwohls handeln und nur ihren eigenen Profit verfolgen, dann gilt es auch, einmal den Riegel vorzuschieben.

Der Vorwurf Verbotspartei zielt darauf ab, dass sich die Grünen in den Lebensentwurf des Einzelnen einmischen: wenn Zigarettenautomaten und der Verzehr des Schweinsbratens verboten werden sollen.

Felipe: Ich werde niemandem seinen Schweinsbarten verbieten. Ich weiß aber für mich, dass es kein Fehler wäre, weniger Schweinefleisch zu essen. Bewusste Ernährung ist ein gutes Beispiel, um seinen Beitrag zu einer gerechteren Welt zu leisten. Dann nämlich, wenn man etwa regionale Produkte einkauft. Ich bin keine, die Tofulaibchen verordnet oder vegane Ernäherung einfordert. Bei den Zigaretten ist es anders: Zigaretten sind ungesund. Punkt. Deshalb bin ich für den Nichtraucherschutz. Bei den Zigarettenautomaten denken wir in erster Linie an den Jugendschutz. Aber ich weiß als Mutter eines 13-Jährigen, dass man mit Verboten oft nicht weit kommt. Ich setze auf Aufklärung und Information.

Zigarettenautomaten verbieten wollen und eine Liberalisierung weicher Drogen einfordern?

Felipe: Was nie dazugesagt wird: Wir reden von Liberalisierung, nicht von Kommerzialisierung. Wir fordern eine kontrollierte Abgabe unter strengen Voraussetzungen.

Das Gespräch führte Michael Sprenger