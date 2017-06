Von Peter Nindler und Manfred Mitterwachauer

Innsbruck — Auf Tirol angepasste, ökologische, wirtschaftlich und sozial verträgliche Olympische Winterspiele 2026 mit einem Ausgabenrahmen von 1,175 Mrd. Euro und ohne Steuergeld sind grundsätzlich machbar. Nach der Präsentation der Machbarkeitsstudie ist Olympiapräsident Karl Stoss deshalb Feuer und Flamme, LH Günther Platter (VP) und Innsbrucks Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer sind hingegen zufrieden mit der „fundierten Entscheidungsgrundlage" für die Bevölkerung. Denn zeitgleich mit der Nationalratswahl stimmt sie am 15. Oktober auch darüber ab, ob sich Tirol/Innsbruck bewerben soll oder nicht. In der Regierungssitzung am 15. August werden die Volksbefragung und das endgültige Konzept festgelegt.

Die zwei Seiten der Sicherheitsmedaille Beim Thema Sicherheit gilt es zu unterscheiden, wie MCI-Rektor und Studienautor Andreas Altmann sagt. All jene Sicherheitsaspekte, die innerhalb der jeweiligen Veranstaltungsstätten anfallen könnten, seien in den Kostenschätzungen der Studie bereits berücksichtigt worden. Anders verhält es sich indes mit den „öffentlichen Sicherheitskosten". Diese seien Angelegenheit des Bundes und folglich nicht Teil der Machbarkeitsstudie. LH Günther Platter betonte, diese Planungen müssten auf die Sicherheitslage im Jahr 2026 abgestimmt sein. Und diese könne man noch nicht vorhersagen. Ergo seien auch diese Kosten noch nicht abzuschätzen. (TT)

Sollte die Abstimmung positiv ausgehen, hängt jedoch alles vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) ab. Nur wenn die viel gepriesene Reform-Agenda 2020 mit einer Abkehr von künstlichen Milliardenspielen umgesetzt wird, will Tirol/Innsbruck ins Olympiarennen einsteigen. „Ein so genanntes ,Rat Race' (Rattenrennen) um jeden Preis kann und soll Tirol nicht gewinnen", merkt MCI-Rektor Andreas Altmann stellvertretend für die Verfasser der Olympiastudie an. Die redimensionierten Kapazitäten z. B. für Eröffnungs- und Schlussfeier im Tivolistadion sowie die auch außerhalb Tirols geplanten Sportstätten für die Eisbewerbe in Inzell, Garmisch, Bozen, Salzburg oder München dürften die Knackpunkte sein.

Tiroler Leitlinien für die „neuen Spiele" Der Machbarkeitsstudie wurden zentrale Leitlinien vorangestellt. Diese sollen das „Tiroler Angebot" an das IOC charakterisieren und den Weg für „neue Spiele" ebnen: 1) Der Sport soll im Mittelpunkt stehen. 2) Maßstäblichkeit soll dem Gigantismus entgegengestellt werden. 3) Die wirtschaftliche Tragfähigkeit soll gegeben sein. 4) Ganz Tirol soll eingebunden sein, nicht nur Innsbruck. 5) Die Spiele sollen nachhaltig sein. 6) Kein ausschließlicher Fokus auf den Tourismus, sondern auf einen Branchenmix. 7) Ein Nutzen für den Standort und die Bevölkerung muss gewährleistet sein. Dem stehen IOC-Anforderungen gegenüber. (TT)

Studienautor Stefan Klos, Geschäftsführer von „Pro Projekt", rät Tirol sogar zu Selbstbewusstsein gegenüber dem IOC. Er, dessen Unternehmen u. a. die üppige Olympiabewerbung von Almaty für 2022 oder die umstrittene WM-Kandidatur von Katar strategisch begleitet hat, zeigt sich von den Schritten zurück begeistert. „Nach den künstlichen Spielen in Sotschi, Pyeongchang oder Peking braucht das IOC Innsbruck mehr als Innsbruck das IOC."



Kein Neubau von Sportstätten In Summe werden 13 Wettkampfstätten benötigt (siehe Grafik). Einer der Hauptkostentreiber vergangener Spiele ist eliminiert. Für die Tiroler Ausgabe 2026 sollen keine neue Arenen gebaut werden müssen. Das Defizit an Eishallen wird dadurch ausgeglichen, dass man in die Nachbarregionen ausweichen will. So sollen im bayerischen Inzell die Eisschnelllaufbewerbe über die Bühne gehen. Fürs Eishockey ist man mit Bozen, Garmisch und auch Salzburg im Gespräch. Temporäre Bauten benötigt es lediglich für den „Big Air" der Snowboarder neben der Olympiahalle (vergleichbar mit dem Air+Style-Aufbau) sowie für die Snowboard- und Freestylebewerbe im Kühtai (Zuschauertribünen). In Summe wurden über 50 Wettkampfstandorte analysiert und bewertet. Eine zentrale Entscheidungsgrundlage war die Erreichbarkeit der Sport­arenen mit der Bahn. (TT)

Aber meint es das IOC tatsächlich ernst mit der Reform-Agenda? „Sehr ernst", wie IOC-Sprecher Christian Klaue gestern auf Anfrage der TT betont. Das Ziel seien nachhaltige Olympische Spiele, die Umsetzung der 40 Punkte sei bereits „angepackt worden". Klaue verweist in diesem Zusammenhang auf zuletzt gemachte Aussagen in Interviews von IOC-Präsident Thomas Bach, dass das erste Bewerbungsverfahren nach den Regeln der neuen Agenda für 2024 angewandt werde.

Die Kandidatenstädte Los Angeles und Paris wollen eine Rekordzahl an bestehenden und temporären Sportstätten nutzen, was erhebliche Kostensenkungen zur Folge habe. Das betreffe auch grenzüberschreitende Bewerbe, sagt Klaue. So erklärte Bach im Münchner Merkur, sollten spezielle Sportstätten nicht vorhanden sein und zu teuer erscheinen, „öffnen wir die Tür, damit man diese Wettbewerbe in einem anderen Land austrägt".

O-Dorf nicht eingerechnet Der Neubau eines Olympischen Dorfes am Frachtenbahnhofareal in Innsbruck scheint in der Kostenrechnung nicht auf. Auch nicht ein angedachter zweispuriger Gleisausbau ins Oberland. Dies seien Infrastrukturmaßnahmen, die auch ohne Olympia geplant seien, wird argumentiert. Lediglich für die Spiele werde es „keinen Ausbau von Verkehrsinfrastruktur geben", sagte Studienautor Stefan Klos. Auch die 4500 Athleten und Offiziellen sollen teils im O-Dorf, teils dezentral untergebracht werden. Der Aufteilungsschlüssel lautet: Innsbruck 45%, Seefeld 13%, St. Anton 11%, Hochfilzen 8%, Inzell 6% und externe Standorte 16%. Hierzu wird vorgerechnet, dass im 50-Kilometer-Umkreis von Innsbruck 135.000 Zimmer zur Verfügung stünden — mehr als das IOC verlange, heißt es. (TT)

Am 11. und 12. Juli könnte bereits die Stunde der Wahrheit sein. „Das IOC wird das Bewertungsverfahren für die Vergabe von Olympischen Spielen beschließen, der Prozess soll abgekürzt werden", kündigt Karl Stoss an. Bis März 2018 muss dann feststehen, ob Innsbruck kandidiert.

Paralympics kommen im Anschluss Mit der Vergabe der Olympischen Spiele geht auch jene der Paralympics im Anschluss einher. Auch hier hat Tirol ein Konzept erstellt. Dieses basiert grundsätzlich auf jenem der Olympischen Spiele, muss aber besondere Anforderungen an Barriere­freiheit beachten. Auch bei den Paralympics müssten keine der in Summe sieben benötigten Sportstätten neu gebaut werden. Diese erstrecken sich von St. Anton, Seefeld, Innsbruck und Hochfilzen bis zum Kühtai. Lediglich im Kühtai wären für die Disziplin Para-Snowboard temporäre Anlagen notwendig. Die Durchführung dieser Spiele wird in der Studie mit 60 Millionen Euro geschätzt. (TT)

Die Bewerbungskosten werden mit bis zu 15 Millionen Euro beziffert, in den nächsten dreieinhalb Monaten soll es ein umfassendes Informationsangebot für die Bevölkerung geben, versprechen Günther Platter und Christine Oppitz-Plörer.