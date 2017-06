Von Christian Jentsch

Brüssel – EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn hat den sechs Westbalkanstaaten Serbien, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Kosovo und Bosnien-Herzegowina erneut die Perspektive eines EU-Beitritts zugesichert. „Wir meinen es mit einer Mitgliedschaft sehr ernst“, sagte Hahn am Mittwochabend vor österreichischen Journalisten in Brüssel.

Das Ziel der EU müsse es sein, Stabilität zu exportieren anstatt Instabilität zu importieren. Und das in einer Region, die immer noch jederzeit zu explodieren drohe. Die Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums am Westbalkan sei ein erster Schritt in Richtung Europa.

Für Hahn ist die wirtschaftliche Entwicklung am Westbalkan der entscheidende Meilenstein auf dem Weg nach Europa, nur wirtschaftlicher Aufschwung ebne den Weg für die nötigen Fortschritte in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Während mit Ländern wie Serbien und Montenegro bereits Beitrittsgespräche geführt werden, befinden sich Länder wie Bosnien oder Albanien noch auf der Wartebank. Angesichts hoher Jugendarbeitslosigkeit und wirtschaftlicher Stagnation müsse das Ruder herumgerissen werden. Und Europa sei die einzige Perspektive. „Die EU ist der game changer“, so Hahn.

Die Ambitionen Russlands oder auch Chinas in der Region könnten Europa noch lange nicht das Wasser reichen. Gerade Österreich ist am Westbalkan als Investor äußerst stark vertreten, in Serbien betragen Österreichs Investitionen das Vierfache des russischen Engagements.

In Sachen Türkei setzt der Erweiterungskommissar Hahn auf Deeskalation im Verhältnis zu Europa. Die Türkei sei eben eines der wichtigsten Nachbarländer der EU, „und die Nachbarn kann man sich nicht aussuchen“. Die Beitrittsgespräche der EU mit der Türkei liegen derzeit auf Eis, mit seiner Forderung nach dem Abbruch der Verhandlungen steht Österreich allerdings alleine da. Seit dem gescheiterten Putschversuch entfernt sich die Türkei immer weiter von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, gleichzeitig kommt die türkische Wirtschaft immer stärker unter Druck. Eine komplette Abkehr von Europa käme auch der Türkei teuer zu stehen. Und Hahn ist sich sicher: „Der Flüchtlingsdeal wird halten, er funktioniert.“

Während der Deal der EU mit der Türkei und Grenzschließungen die Flüchtlingsbewegungen über die Balkanroute stark eingedämmt haben, stellt die Migrationswelle über das westliche Mittelmeer Europa vor gewaltige Herausforderungen. Die Migration aus Afrika ist für Hahn die neue große Herausforderung für die EU, und das für die kommenden Jahre. Und dieser Herausforderung könne man nur begegnen, wenn man die Ursachen bekämpfe. Afrika müsse wirtschaftlich aufgerichtet werden, jede Investition in Afrika ist eine Investition in unsere Sicherheit, so Hahn.