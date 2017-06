Von Karin Leitner

Wien – Bis 2013 war dort eine Buchhandlung – der SPÖ war sie zu eigen –, zuletzt ein Veranstaltungslokal. Nun ist im Erdgeschoß der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße die Wahlkampfzentrale von Christian Kerns Truppe beheimatet. Schon seit drei Wochen arbeiten 30 Leute in dem langgezogenen Saal. An Vierertischen und mit Laptops wird gewerkt. Ein Team widmet sich der „Gegnerbeobachtung“, ein anderes dem Thema Integration. Der Rest der Mannschaft ist mit Organisation, Pressearbeit und Social Media beschäftigt. Gestern hat SPÖ-Geschäftsführer Georg Niedermühlbichler Journalisten diese Stätte präsentiert. Den US-Terminus „War Room“ wollen die Sozialdemokraten dafür nicht mehr verwenden.

„Wir wollen auch von hier aus unsere Forderungen unter die Leute bringen“, sagt Niedermühlbichler. Eine davon, die zu den sieben Koalitionsbedingungen seiner Partei gehört: Der Pflegeregress müsse weg.

Das Video dazu gibt es bereits; Sujets in Printmedien werden folgen. Losung von Kern & Co: „Pflege darf nicht das Ersparte verschlingen.“ Gegenfinanzieren will die SPÖ das Aus für den Regress mit einer Erbschaftssteuer; ab einer Million Euro soll diese fällig werden. 500 Millionen seien zu lukrieren, sagt Sozialminister Alois Stöger: „Viele bekommen ein Vermögen vererbt, das andere in ihrem ganzen Leben nicht erarbeiten können – und zahlen dafür keinen Cent. Ich finde das nicht gerecht.“

Nicht gerechtfertigt finden die Genossen ein Verlangen der Blauen: Bleibe die SPÖ beim Parteitagsbeschluss, nicht mit der FPÖ zu koalieren, gebe es nach der Nationalratswahl keine Regierungsverhandlungen mit ihr. Niedermühlbichler: „Wir werden ab 16. Oktober schauen, wer bereit ist, mit uns zusammenzuarbeiten.“