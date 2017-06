Berlin - Ist Peter Tauber über dem Laptop eingeschlafen? Und ist der CDU-Generalsekretär dabei womöglich mit dem Kopf auf der Tastatur gelandet? Hat die CDU eine Katze als Social-Media-Manager eingestellt? Die Twitter-Gemeinde amüsiert sich am Donnerstag köstlich über einen Hashtag, den die oft staubtrockene CDU in die Präsentation ihrer Plakataktion für die Bundestagswahl am 24. September eingebaut hat: #fedidwgugl.

Ist Tauber Ähnliches passiert wie US-Präsident Donald Trump, der sich Ende Mai mit einem missglückten Tweet und der Wortschöpfung „covfefe" tagelang zum Gespött machte? Was steckt hinter dem rätselhaften #fedidwgugl?

Am Nachmittag reagiert Twitter-Fan Tauber auf die Welle im Netz noch ziemlich nüchtern: „Wenn Euch der Hashtag #fedidwgugl für die Werbelinie schon so gefällt, dann freut euch auf den fürs Programm am 3. Juli. #CDU."

Später hat er das Potenzial der Hashtag-Schöpfung dann aber wohl doch erkannt: Gegen 17.00 Uhr postet er ein Video, „damit alle wissen, wie man #fedidwgugl richtig ausspricht!" „Die CDU arbeitet Für Ein Deutschland, In Dem Wir Gut Und Gerne Leben", löst er das Rätsel: Der Kernslogan der Plakat-Kampagne, mit der CDU-Chefin Angela Merkel zum vierten Mal ins Kanzleramt einziehen will.

„Und jetzt diskutiert das Netz darüber, wie der passende Hashtag zustande gekommen ist", sagt Tauber verschmitzt und selbstironisch setzt er dazu: „Nein, ich bin nicht auf der Tastatur eingeschlafen. Und Nein, es ist auch keine Katze über die Tastatur gelaufen." Die spannendere Frage sei ja noch: „Wie spricht man das eigentlich aus?" Das sei doch ziemlich einfach, meint der Generalsekretär. Was er dann sagt, hört sich an wie: „fedid, wegoogle" — „Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben." (dpa)