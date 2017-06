Innsbruck – Österreichisch-türkische Doppelstaatsbürgerschaften haben in den vergangenen Monaten viel Staub aufgewirbelt. Eigentlich gibt es nur in Ausnahmefällen einen Doppel-Pass, dennoch geht man von einer hohen Dunkelziffer aus. Nach dem umstrittenen Verfassungsreferendum in der Türkei Mitte April tauchten plötzlich Wählerlisten in Österreich auf. Insgesamt waren für das Referendum 107.877 Personen in den Bundesländern registriert. Sowohl die Grünen als auch die FPÖ verfügten über solche Listen, die Freiheitlichen übergaben sie dem Innenministerium.

In den vergangenen Wochen erfolgte ein Abgleich mit den Melderegistern, insgesamt hat das Innenministerium 96.000 Überschneidungen herausgefiltert und den zuständigen Landesbehörden übermittelt. So auch der Abteilung Staatsbürgerschaftswesen in der Tiroler Landesregierung. Denn für das Staatsbürgerschaftswesen sind die Länder zuständig. Zuerst musste aber festgestellt werden, in welchem Bundesland die Betreffenden leben. Offiziell beheimatet Tirol 11.783 Türken und rund 28.000 Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. An der Abstimmung in der Türkei beteiligten sich rund 4000 in Tirol lebende Menschen mit türkischem Pass.

Wie der zuständige Abteilungsleiter im Land, Martin Plunger, erklärt, werden jetzt in Tirol 10.600 Personen einer Überprüfung unterzogen. „In der Vorauswahl geht es darum, den Status der Adressaten herauszufiltern: Wer ist türkischer Staatsbürger und wer besitzt offiziell einen österreichischen sowie einen türkischen Pass? Und wer hat illegal die türkische Staatsbürgerschaft wiedererlangt?“

Entscheidend ist vor allem die dritte Gruppe. Hier müssen nämlich so genannte Feststellungsverfahren durchgeführt werden. Wobei die Rechtslage eindeutig ist: „Wer eine andere Staatsbürgerschaft annimmt, verliert automatisch die österreichische“, fügt Plunger hinzu. Während er für den ersten Schritt zwei bis drei Wochen veranschlagt, dürfte das weitere Vorgehen deutlich länger dauern. Er geht jedoch davon aus, dass sich die Bundesländer hier untereinander abstimmen werden. „Schließlich wird es ähnliche Muster geben, wie die Betroffenen neuerlich zur türkischen Staatsbürgerschaft gekommen sind.“

Parallel dazu führt das Land seine alltäglichen Feststellungsverfahren über illegale Staatsbürgerschaften weiter fort. Seit rund zwei Jahren wird verstärkt ein Auge darauf geworfen. In diesen Fällen werden Erkundigungen im türkischen Standes- bzw. Personenstandsregister eingeholt. Plunger: „Insgesamt sind derzeit zehn bis 20 Verfahren anhängig.“

Zuletzt verlor eine sechsköpfige Familie in Tirol die österreichische Staatsbürgerschaft, weil der Vater offensichtlich 2003 um die Wiedererlangung der türkischen angesucht hatte. Wer den rotweißroten Pass verliert, muss sich danach um einen Aufenthaltstitel in Österreich bemühen. Aber auch hier diskutiert die Politik seit Monaten eine einheitliche Vorgangsweise. Eine Lösung zeichnet sich allerdings noch nicht ab. (pn)