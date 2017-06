St. Pölten – Franz Schnabl ist am Samstag beim außerordentlichen Parteitag der SPÖ Niederösterreich in St. Pölten mit 98,8 Prozent zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt worden. Abgegeben wurden 418 Stimmen. Der 58-Jährige folgt auf Matthias Stadler, der die Partei nach dem Abrutschen bei der Landtagswahl 2013 auf 21,6 Prozent übernommen hatte.

Der ehemalige Wiener Polizeigeneral Schnabl, Präsident des ASBÖ (Arbeitersamariterbundes) und zuletzt jahrelang Magna-Manager, wird auch als Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2018 antreten. Schnabl sprach in seinen ersten Worten nach der Wahl von einem „Wechselbad der Gefühle“ und dankte den Delegierten für das Vertrauen und den Zuspruch. Das Ergebnis ehre und rühre ihn.

„Wir machen Politik, weil wir wollen, dass es den Menschen in diesem Land besser geht“, betonte Schnabl. Er zeigte sich optimistisch, dass die Sozialdemokraten am 15. Oktober und bei der nächsten Landtagswahl in Niederösterreich „als erster durchs Ziel gehen“. Der Vorgänger Schnabls, der St. Pöltner Bürgermeister Stadler, war 2013 mit 97,1 Prozent zum Vorsitzenden gewählt und ein Jahr darauf mit 95,72 Prozent bestätigt worden.

Doskozil einstimmig zu Spitzenkandidat gewählt

Die SPÖ Burgenland hat am Samstag bei ihrem Landesparteirat in Eisenstadt erwartungsgemäß Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil zum Spitzenkandidaten für die Nationalratswahl gekürt. Doskozil erhielt 100 Prozent der abgegebenen Stimmen. Landeshauptmann Hans Niessl richtete an die Parteibasis einen Appell zur Geschlossenheit und übte Kritik an der ÖVP und Außenminister Sebastian Kurz.

Die Sozialdemokratie verbinde man im Burgenland mit den Attributen Bürgernähe und Grundsatztreue, die soziale Frage sei für sie zentral, sagte Niessl. Die Stärke der SPÖ Burgenland sei ihre Geschlossenheit: „Wenn andere Sozialdemokratien glauben, dass man durch Streichungen stärker wird, dann sind sie am falschen Weg - dann hilft man der ÖVP, dann hilft man den Freiheitlichen oder einer anderen Partei.“

Im Burgenland gelte seit zwei Jahren das Motto: „Arbeiten statt Streiten“, dies würden die Burgenländer auch honorieren. „Auf Bundesebene hat das nicht funktioniert“, stellte der Landeshauptmann fest und kritisierte die ÖVP: „Die wollen uns in den Umfragen unten halten“, deswegen sei die SPÖ „permanent in wichtigen Entscheidungen blockiert oder so lang traktiert“ worden, bis in wichtigen Entscheidungen nicht mehr viel übriggeblieben sei.

Am 15. Oktober müsse die Sozialdemokratie mit Christian Kern (SPÖ) und „Burgenland-Minister“ Doskozil Nummer Eins sein. Wenn nicht, gäbe es „zu 80 bis 90 Prozent Schwarz Blau“ und das sei für ihn „die schlechteste Lösung für Österreich“. (APA)