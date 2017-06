Von Hubert Daum

Ehrwald, Nassereith, Karrösten – Sie sind Tradition und mittlerweile eine Attraktion für Einheimische und Gäste gleichermaßen: die Bergfeuer, die bis ins Hochgebirge reichen. Der vorgestrige Samstag hätte ein gemeinsames Feuerfest des Oberlandes – hier ist der Anlass das Herz-Jesu-Fest – und des Außerferns – dort feuert man zu Ehren der Sonnenwende – werden sollen. Seit Langem fielen diese Anlässe auf einen Samstag zusammen.

Eine besondere Attraktion waren immer die vom Gurgltal aus zu beobachtenden Lichterketten auf der Nassereither Loreaspitze und auf dem Grat des Tschirgants. „Bereits am Donnerstag haben wir die nötigen Utensilien auf die Lorea getragen“, berichtet Thomas Malaun von der Bergrettung Nassereith. Doch bereits am nächsten Tag die kalte Dusche: Bergfeuerverbot wegen Trockenheit im gesamten Gemeindegebiet. Anlass für diese Weisung war die Verordnung der Bezirkshauptmannschaft vom Mittwoch: „In allen Waldgebieten sowie in deren Gefährdungsbereichen ist jegliches Feuerentzünden verboten“, wie es auszugsweise heißt.

Dies traf natürlich auch die Trupps aus Karrösten, die traditionell für die Erleuchtung des Tschirgants sorgen. Andreas Thurner: „Das Feuern auf dem ersten und zweiten Kopf ist auf Grund der vielen Latschen nicht möglich. Wir befeuern lediglich den Kopf mit dem Gipfelkreuz, da ist es felsig.“ Das Verbot der Feuerentzündung traf viele Gemeinden – auch Haiming. BM Josef Leitner: „Am Simmering ist es sicher nicht möglich, im Hochgebirge Richtung Ochsengarten wird’s gehen.“ „Bergfeuer light“ also und wie zum Hohn, als die ersten Lichtpunkte zu sehen waren, zog eine Gewitterfront über Imst und löschte die ohnehin dünn gesäten Herz-Jesu-Fackeln auch noch aus.

Wesentlich mehr Glück hatte man im Außerfern: Die mittlerweile über die Grenzen hinaus populären Bergfeuer anlässlich der Sommersonnenwende um den Ehrwalder Talkessel leuchteten wie jedes Jahr. Unzählige Schaulustige picknickten in frisch gemähten Feldern und flanierten schon Stunden vorher durch die Dörfer. Gewitterwolken schoben sich kurzzeitig von Lermoos Richtung Fernpass. Doch das Wetter spielte mit und um 22 Uhr waren alle Motive und die beleuchteten Bergketten deutlich zu sehen. Die aufwändige Vorbereitung liegt in den Händen mehrerer Gruppen, von denen jede ein eigenes Motiv wählt, das maßstabsgerecht gezeichnet, entsprechend der Geländeneigung gestreckt und mit Brennmaterial ausgelegt wird. Über diese Motive, die stets Aktualität besitzen, herrschte bis 21. Juni vollständiges Stillschweigen. Die Ehrwalder Bergfeuer gehen in der jetzigen Tradition auf das Jahr 1948 zurück, als anlässlich der Glockenweihe in Ehrwald erstmals nach dem Krieg wieder Feuerzeichen leuchteten.