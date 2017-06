Wien - „Unverhofft kommt oft“: Unter dieses Motto stellt Ulrike Lunacek nicht nur ihr Antreten als Spitzenkandidatin der Grünen, zu der sie am Sonntag gewählt wurde, sondern die gesamte Nationalratswahl am 15. Oktober. Von einem Himmelfahrtskommando, das ihr viele prognostizieren, will sie nichts wissen. Die Partei stärker machen und die FPÖ in der Bundesregierung verhindern, lautet ihr Ziel.

Noch vor kurzem hätte kaum jemand geglaubt, dass Lunacek, die kürzlich ihren 60. Geburtstag gefeiert hat, die hoch angesehene Position als Vizepräsidentin des EU-Parlaments und grüne Delegationschefin aufgeben würde. Doch mit dem abrupten Rücktritt Eva Glawischnigs als Partei- und Klubchefin der Grünen war die Sache schnell klar. Die Parteigremien einigten sich einstimmig auf eine Doppelspitze gemeinsam mit Ingrid Felipe, und am Bundeskongress heute, Sonntag, schaffte Lunacek mit 96,5 Prozent der Delegiertenstimmen ein Traumergebnis für ihr Antreten bei der Wahl im Herbst.

Auch wenn außerhalb der Grünen kaum jemand mit einem Zuwachs der Grünen am 15. Oktober rechnet, scheint intern die Zufriedenheit mit dem Frauenduo an der Spitze groß zu sein. Entsprechend kämpferisch zeigt sich Lunacek in ihren öffentlichen Auftritten. „Wer die FPÖ nicht will, muss Grün wählen, weil wir machen sicher nicht blau“, meinte sie kürzlich und klang es ähnlich am Bundeskongress. Nach der parteiinternen Kür war die Zuversicht noch größer: „Es wird uns gelingen zuzulegen, stärker zu werden und ein Wörtchen mitzureden bei den Regierungsverhandlungen.“

Stabilitätsfaktor auf nationaler und internationaler Ebene

Lunacek hat sich in den vergangenen Jahren nach anfänglichen Querelen mit Johannes Voggenhuber als Stabilitätsfaktor der Grünen auf nationaler und internationaler Ebene erwiesen. Seit 2013 ist sie auch Vizepräsidentin der Grünen Fraktion im EU-Parlament und Kosovo-Berichterstatterin. Beim EU-Wahlkampf 2014 konnten die Grünen deutlich zulegen. Lunacek legte einen fehlerfreien Wahlkampf hin, war sachlich versiert und machte sich auch im EU-Parlament selbst einen Namen.

Gekämpft hat Lunacek für so ziemlich alles, was sie bisher erreicht hat. Ihr Selbstbewusstsein schöpfte die offen lesbische Politikerin unter anderem aus ihrem Einsatz für die Rechte Homosexueller. Die Tochter des Generaldirektors der Raiffeisenwarenzentrale wuchs schnell zu einer weltoffenen Frau heran. Als Dolmetschstudentin für Englisch und Spanisch in Innsbruck unternahm sie unter anderem mehrere Südamerika-Reisen.

Schon früh für Frauenrechte aktiv

Schon früh war Lunacek für die Rechte von Frauen aktiv. Sie war etwa beim Aufbau des Innsbrucker Frauenhauses involviert, war Redakteurin des Magazins „Südwind“ und Obfrau des Vereines „Frauensolidarität“. Weitere Stationen der passionierten Schwimmerin: Der Sportverein für Lesben und Freundinnen „Marantana“, das Österreichische Lesben- und Schwulenforum und das Wiener „TheaterBrett“, wo sie als Pantomime auftrat.

1994 delegierte der Österreichische Informationsdienst Lunacek zur UNO-Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung nach Kairo. 1995 koordinierte sie die Pressearbeit der nichtstaatlichen Organisationen (NGO) zur UNO-Weltfrauenkonferenz in Peking. In denkbar schlechten Zeiten stieß Lunacek zu den Grünen. Sie kandidierte 1995 erstmals für den Nationalrat und erlebte eine vernichtende Niederlage der Partei. Ein Mandat blieb ihr vorerst verwehrt. Entschädigt wurde Lunacek ein Jahr später, als sie zur Grünen Bundesgeschäftsführerin avancierte. 1999 gelang schließlich der Sprung in den Nationalrat.

Im Hohen Haus angelangt, konnte Lunacek unbeirrt für die rechtliche Gleichstellung und soziale Akzeptanz homosexueller Menschen auftreten. Das tat sie stets mit Selbstbewusstsein, einengen ließ sie sich auf eine derartige Rolle allerdings nicht. Als außenpolitische Sprecherin holte sie sich auch - neben ihrer regen Reisetätigkeit und Sprachgewandtheit - das notwendige Rüstzeug für das Europaparlament, aus dem sie nun nach Wien zurückkehrt.

Zur Person: Ulrike Lunacek wurde am 26. Mai 1957 in Krems an der Donau geboren. Sie studierte Englisch- und Spanisch-Dolmetsch an der Universität Innsbruck, engagierte sich national und international im Frauen- und Sozialbereich, arbeitete als Journalistin und ist seit den 1990er-Jahren bei den Grünen aktiv. Seit Jahren pendelt sie zwischen Wien und Brüssel, wo ihre Lebensgefährtin Rebecca Sevilla lebt und arbeitet. (APA)