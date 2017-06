Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Durch eine Verordnung des Landes im Jahre 1990 wanderte die „Besorgnis der Sittlichkeitspolizei“ kompetenzmäßig von der Stadt Innsbruck zur Bundespolizeidirektion (jetzt: Landespolizeidirektion). Davon ausgenommen war lediglich der Paragraph 17 im Landes-Polizeigesetz (L-PG). Dort werden u. a. Vorschriften zum Betrieb von Bordellen geregelt.

Mit der Novelle des Landes-Polizeigesetzes, welche der Landtag im Mai beschlossen hat, fiel aber auch die Bedarfsprüfung, die im Falle eines Ansuchens als Voraussetzung für eine spätere Bordellbewilligung galt. Hier hatte auch die Stadt ein Anhörungsrecht. Folglich wäre die Landeshauptstadt in diesem Verfahrensablauf aber völlig außen vor gewesen. Und das schmeckte der Stadt überhaupt nicht.

Ohne Kompetenzen wäre Innsbruck aber zudem in einem anderen sensiblen Bereich dagestanden. Denn auch die neu geschaffene Möglichkeit für Gemeinden, so genannte Prostitutions-„Erlaubniszonen“ festzulegen, läge laut dem neuen ­L-PG eben nicht in den Händen der Innsbrucker, sondern in jenen der Polizei. Auch das ist eine Folge der Landesverordnung aus dem Jahr 1990.

Im Innsbrucker Stadtsenat wurde deshalb gestern ein Antrag ans Land beschlossen, wonach sowohl das behördliche Bewilligungsverfahren für Bordelle als auch die Einrichtung von Erlaubniszonen in die Kompetenz des Stadtmagistrats zurückgeführt werden sollen.

Sowohl von Seiten der Polizei als auch vom Land kommen hierzu positive Signale.

Aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (VP) hieß es gestern, dass es von Seiten des Landes „keine Gegenargumente“ dazu geben wird. Vielmehr warte man auf das formale Ansuchen der Stadt, um die betreffende Verordnung einer Novelle unterziehen zu können. Gerade bei den Erlaubniszonen müsse nämlich auch für Innsbruck das gleiche Recht wie für alle anderen Tiroler Gemeinden Geltung haben.

Aber auch die Polizei zeigt sich mit dieser Kompetenzverschiebung einverstanden, wie Landespolizeidirektor Helmut Tomac auf TT-Nachfrage versichert: „Angesichts der Novelle des Landes-Polizeigesetzes ist eine Rückgabe dieser Kompetenzen sinnvoll.“ Jedoch, so merkt Tomac an, handle es sich nur um eine Kompetenzteilung. Während die Stadt für das Bewilligungsverfahren zuständig sei, bleibe der Strafvollzug, also alle möglichen Sanktions- und Zwangsmaßnahmen bis hin zur Schließung von Bordellen, auch künftig Angelegenheit der Polizei. Auch werde die Exekutive weiterhin im Behördenverfahren über ein Anhörungsrecht verfügen.