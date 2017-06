Herr Landeshauptmann, Sie haben den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz mit dem Wunsch übernommen, dass die rot-schwarze Bundesregierung weniger streitet. Das Gegenteil ist der Fall, wir wählen am 15. Oktober.

Günther Platter: Ich habe den Stil der Bundesregierung mit Ultimaten, Blockaden und Streitereien massiv kritisiert. Für mich war es deshalb eine logische Konsequenz, dass es einen Schnitt gibt und der Weg in Richtung Neuwahlen geht.

Wie soll es danach weitergehen?

Platter: Das ist derzeit schwierig abzuschätzen. Die ÖVP wird sich alle Optionen offen lassen. Mit Sebastian Kurz haben wir aber eine hervorragende Persönlichkeit an der Spitze. Unser Ziel ist es, Erster zu werden und den Kanzleranspruch zu stellen.

Sollen danach ÖVP und SPÖ wieder zusammenarbeiten oder wären Sie auch offen für Schwarz-Blau?

Platter: Es geht mir um eine verlässliche Bundesregierung. Ich habe alle Koalitions-Konstellationen im Bund und im Land miterlebt. Letztlich reduziert sich alles auf die Verlässlichkeit: Kann ich mich auf den Partner verlassen oder nicht? Da spielen die handelnden Akteure eine Rolle, weniger die Parteifarben.

Ihr LH-Vorsitz war überschattet von Regierungskrisen, dem Wechsel an der ÖVP-Spitze und schließlich vom Neuwahlbeschluss. Platter: Und trotzdem hat sich sehr viel bewegt. Alpbach war aus meiner Sicht eine Zäsur. Dort habe ich die ÖVP-Landeschefs koordiniert und wir sind die von Bundeskanzler Kern (SP) angebotene Reformpartnerschaft nicht eingegangen. Am nächsten Tag hat dann Sebastian Kurz angekündigt, als ÖVP-Chef zur Verfügung zu stehen und für Neuwahlen einzutreten. Die ÖVP-Landeshauptleute waren sozusagen die Wegbereiter für diese Entwicklung.

Aber die eigentlichen Inhalte blieben dabei offensichtlich auf der Strecke?

Platter: Natürlich traten sie etwas in den Hintergrund. Aber unter meinem Vorsitz wurde die Bildungsreform beschlossen, für welche ich mich bereits seit 2012 als Vorreiter eingesetzt habe. Schon damals war ich der Überzeugung, dass wir die gemeinsame Schule forcieren müssen. In der Vorwoche wurde die Bildungsreform nun endlich beschlossen.

Aber gerade in der Bildungsreform ist jetzt Vorarlberg mit der geplanten Modellregion für die gemeinsame Schule tonangebend. Wie schaut es in Tirol bzw. in Innsbruck aus?

Platter: Die Bildungsreform ist mehr als Modellregionen.

Doch das war immer der Knackpunkt.

Platter: Ja, aber es geht genauso um die Autonomie, die Elementarpädagogik und die Behördenstruktur. Hier wurde jetzt die Tür aufgemacht und ein Beschluss für eine gemeinsame Schule gefasst. Zugegebenermaßen mit einigen Hürden, aber es ist ein Weg der kleinen Schritte. Für die Umsetzung benötigt es natürlich die Zustimmung der Elternvertreter und Lehrer.

In Tirol wurde bereits 2016 eine Strategiegruppe eingesetzt u. a. mit dem ehemaligen Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle. Wie geht es hier weiter? Platter: Nach dem Beschluss erfolgt die Umsetzung. Ich halte nichts davon, den Ergebnissen vorzugreifen und zu sagen, dort oder da wird eine Modellregion eingerichtet.

Also schließen Sie derzeit eine direkte Empfehlung aus, dass etwa Innsbruck Modellregion werden soll?

Platter: Man muss zuerst prüfen, ob und wo eine solche machbar ist. Der Prozess muss gemeinsam verfolgt werden, denn es benötigt die Unterstützung von den Lehrern und Eltern. Die Expertengruppe wird ausloten, wie und wo eine Modellregion am besten umzusetzen ist. Jetzt sind wir erstmals in der Lage, konkrete Schritte zu setzen.

Eine einheitliche Mindestsicherung war ebenfalls ganz oben auf Ihrem Wunschzettel, jetzt haben die Länder eigene Modelle beschlossen. Könnte es unter einer neuen Bundesregierung einen neuen Anlauf geben?

Platter: Eine bundeseinheitliche Mindestsicherung ist gescheitert, weil Sozialminister Alois Stöger (SP) den Verhandlungstisch verlassen hat. Dann haben einzelne Bundesländer eigene Modelle beschlossen. Unsere im Westen abgestimmte Mindestsicherungsregelung ist nicht so schlecht. Aber nach wie vor bin ich überzeugt, dass eine österreichweite Regelung Sinn machen würde.

Wie soll das noch möglich sein?

Platter: Ich empfehle, dass das Ziel einer einheitlichen Mindestsicherung in ein Koalitionsübereinkommen mitaufgenommen wird. Das Armenwesen, zu dem auch die Mindestsicherung gehört, kann aus meiner Sicht auch beim Bund angesiedelt werden.

Wegen des Streits in der Bundesregierung wurde die von den Landeshauptleuten beschlossene Staatszielbestimmung „Wirtschaftsstandort“ ebenfalls auf die lange Bank geschoben. Platter: Dafür kann ich mich nur bei SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder bedanken, denn es war alles bereits auf Schiene. Allerdings hat mein Vorstoß Bewegung in die Sache gebracht. Wir brauchen eine Balance, was den Standort und die Umwelt betrifft. Die Landeshauptleutekonferenz hat das zu einem Zeitpunkt beschlossen, wo in der Bundesregierung massiv gestritten wurde. Das war ein Erfolg. Leider ist unser Vorstoß vorerst dem Vorwahlgeplänkel zum Opfer gefallen.

Also eine weitere Aufgabe für die neue Regierung?

Platter: Selbstverständlich.

Was geben Sie am Freitag an den neuen Vorsitzenden der Landeshauptleute Markus Wallner weiter?

Platter: Bei der Staatszielbestimmung müssen wir sicher dranbleiben, die Mindestsicherung zumindest thematisieren und die Bundesstaatsreform weiterführen. In meiner Bilanz möchte ich schon noch erwähnen, dass wir das Heimopfergesetz beschlossen und die Primär- versorgung auf den Weg gebracht haben. Die Länder sind also Motoren für Reformen und sicher keine Blockierer.

Das wird im Wahlkampf nicht ganz einfach werden.

Platter: Die Landeshauptleutekonferenz wird unabhängig davon Beschlüsse fassen, damit sich die neue Regierung mit diesen Fragen dann auseinandersetzen kann.

Müsste die Landeshauptleutekonferenz nicht aufgewertet werden wie in Deutschland? Beispielsweise in einer starken Länderkammer?

Platter: Die Länderkammer ist unverzichtbar. Dass der Bundesrat derzeit jedoch ein zahnloser Tiger ist, ist ebenfalls unbestritten.

Wie kann sich das ändern?

Platter: Andere Modelle wären denkbar, wie ein wirklich wirksamer Beharrungsbeschluss des Bundesrats bei Gesetzesbeschlüssen des Nationalrats. Dann müsste ein Konsultationsmechanismus in Gang gesetzt werden. Dass Landtagsabgeordnete gleichzeitig Bundesräte sind und vielleicht die Landeshauptleute ebenfalls der Länderkammer angehören wie in Deutschland, darüber könnte man auch nachdenken. Ich bin für eine Diskussion ohne Scheuklappen.

Wäre Deutschland hier ein Vorbild?

Platter: In vielerlei Hinsicht ist der Föderalismus in Deutschland viel stärker ausgeprägt als in Österreich. Die Entscheidungsmöglichkeiten der Länder sind bei uns viel geringer als in Deutschland. Deshalb bin ich für eine Stärkung der Länderkammer.

Das Interview führten Anita Heubacher und Peter Nindler