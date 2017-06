Innsbruck – Sexueller Missbrauch eines Jugendlichen: So lautet der Vorwurf, der einen Pater eines Tiroler Ordens in Bedrängnis bringt: Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet. Und die Ordensführung hat den Geschäftsführer eines Gastronomiebetriebs bis zur Klärung der Anschuldigungen beurlaubt.

Es war Ende Mai, als der mittlerweile 18-Jährige den Fall ins Rollen brachte und Anzeige bei der Polizeiinspektion Steinach erstattete. „Ich bin im Sommer 2015 allein nach Tirol gekommen, um eine Lehre im Tourismusbereich zu beginnen“, schildert der eigentlich aus Deutschland stammende Bursche: „Ich habe Tirol von früheren Urlauben mit meinen Eltern gekannt und wollte einfach hierher.“

In einem Tiroler Gastronomiebetrieb fand der damals 16-Jährige einen Arbeitsplatz. Zunächst ging alles gut, doch im Mai 2016 änderte sich die Situation: „Mein Chef begann, mir Medikamente zu geben“, erzählt der angehende Kellner: „Angeblich, damit ich nicht immer auf 180 bin und besser schlafe. Ich wurde nach der Einnahme meistens sehr müde, danach fehlte mir die Erinnerung, am nächsten Tag war ich neben der Spur.“ Und wenn der Jugendliche die Tabletten nicht einnehmen wollte, „wurde der Chef grantig“. In diesem Zeitraum sollen auch die Übergriffe begonnen haben. Zunächst waren’s Berührungen am Rücken, später hat der Pater den Jugendlichen angeblich mindestens zwei Mal sexuell missbraucht. „Vielleicht auch öfter, durch die Tabletten kann ich mich nicht an alles erinnern.“

Der Chef soll dem Lehrling auch in dessen Zimmer und sogar aufs Klo gefolgt sein: „Ich hatte keine Privatsphäre.“ Im März erkrankte der inzwischen 18-Jährige für mehrere Wochen und kehrte nicht mehr in den Betrieb zurück. Im Juni wurde das Arbeitsverhältnis einvernehmlich aufgelöst. Der Deutsche will jetzt psychologische Hilfe in Anspruch nehmen und dann seine Lehre bei einem anderen Arbeitgeber abschließen.

„Wir haben zu Fronleichnam von den Vorwürfen gehört“, sagt ein Sprecher des Ordens, der von einem „schwerwiegenden Vorfall“ spricht: „Der Jugendliche war noch minderjährig.“ Mit den Anschuldigen konfrontiert, habe der Pater eingeräumt, „dass etwas vorgefallen sei, aber nicht genau so, wie es der Lehrling angibt“. Nichtsdestotrotz „wurde der Pater von seiner Position als Leiter des Gastonomiebetriebs beurlaubt, bis die Vorwürfe geklärt sind“, sagt der Ordenssprecher: „Wir warten ab, was die Ermittlungen und das Gerichtsverfahren ergeben.“ Derzeit sei der Pater aber noch im Betrieb, um die Übergabe an seinen Nachfolger abzuwickeln. Mit dem vermeintlichen Opfer hatte der Orden noch keinen Kontakt: „Es gibt dafür die Ombudsstelle der Kirche.“

Für den Pater gilt die Unschuldsvermutung. (tom)