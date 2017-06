Innsbruck — Der 15. Oktober wird in Tirol ein Super-Wahlsonntag. Schließlich wird zeitgleich mit der Nationalratswahl auch die Volksbefragung für die Olympiabewerbung 2026 durchgeführt. Und seit einer Besprechung mit den Bezirkshauptleuten ist jetzt klar. Für Wahl und Referendum benötigt es nicht nur eigene Urnen, sondern auch getrennte Wahlbehörden. Und die sind unterschiedlich zusammengesetzt. Die landesweite Volksbefragung wird nämlich nach der Landtagswahlordnung durchgeführt. Die Konsequenz daraus ist nicht nur eine logistisch aufwändige, sondern eine personelle.

Zwei unterschiedliche Wahlkommissionen



Schließlich sind zwei unterschiedliche Wahlkommissionen für die 570 Sprengel- und 279 Gemeindewahlbehörden notwendig. In Zeiten, in denen ohnehin händeringend nach Wahlbeisitzern gesucht wird, heißt das nichts anderes, als dass am 15. Oktober 15.200 Wahlhelfer und Ersatzbeisitzer zur Verfügung stehen müssen. Die Zusammenlegung der Landtags- und der Innsbrucker Gemeinderatswahl im kommenden Jahr wurde aufgrund dieser Konstellation abgeblasen. Daran denkt man jetzt aber nicht.

"Organisatorische Herausforderung"



Der zuständige Sportreferent LHStv. Josef Geisler (VP) spricht von einer „sicher umfangreichen organisatorischen Herausforderung", die aber zu bewältigen sei. Mit dem Gemeindeverband und der Stadt Innsbruck seien bereits entsprechende Voraussetzungen und Maßnahmen besprochen worden. „Jedenfalls ist es für die Bevölkerung besser, wenn sie nicht innerhalb von wenigen Wochen zweimal wählen muss." (pn)