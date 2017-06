Von Anita Heubacher

Innsbruck – Bei Brenner-Seehof sollen ab September Personen- und Güterzüge nach illegalen Einwanderern durchsucht werden. Eine Million Euro wird in die neue Kontrollstelle und damit in einen neuen Bahnsteig investiert, auch um die Bahnhöfe Steinach und Innsbruck zu entlasten. Dort werden derzeit im Rahmen der Schleierfahndung Züge durchgecheckt. Innenminister Wolfgang Sobotka und Landeshauptmann Günther Platter (beide ÖVP) hatten das Grenzmanagement auf der Schiene in Innsbruck vorgestellt. Das ruft nun die Grünen auf den Plan.

Nationalrat Georg Willi fürchtet um die Attraktivität der Bahn für den Personen- und den Gütertransport. 70 Prozent der Güter werden noch immer auf der Straße über den Brenner transportiert, die Schiene hat zuletzt sogar an Marktanteilen gegenüber der Straße verloren. „Die Kontrollen müssen so schnell wie möglich ablaufen, um den Zugverkehr nicht zu behindern“, fordert Georg Willi. Eine Komplettsperre der Geleise lehnt der Grüne überhaupt ab. „Dazu darf es unter keinen Umständen kommen.“ Der internationale Verkehr über den Brenner dürfe nicht eingeschränkt werden. So hatte auch die EU argumentiert, als sie Grenzkontrollen direkt am Brenner auf der Straße ablehnte.

An einer Komplettsperre führe aber aus Sicherheitsgründen bei der Kontrolle von Güterzügen kein Weg vorbei, sagt Platter. „Bei Güterzugskontrollen muss das Gegengleis gesperrt werden, da die Kontrolltätigkeiten auf beiden Seiten des Zuges erfolgen müssen.“

Für die Kontrolle der Güterzüge rechnen die ÖBB und die Landespolizeidirektion rund zehn Minuten ein. Sollten illegale Migranten auf Güterzügen aufgegriffen werden, sei je nach Anzahl der Aufgriffe mit einer zusätzlichen Verzögerung von fünf bis zehn Minuten zu rechnen. Verzögerungen und Verspätungen wird es auch bei Personenzügen geben. Bei Nahverkehrszügen seien fünf Minuten in Brenner-Seehof einzuplanen, bei Fernverkehrszügen sei von einer Verzögerung von einer Viertelstunde auszugehen. „Die Kontrollstelle ist ein Signal an Italien gegen das Durchwinken von Flüchtlingen“, bleibt Platter dabei. „Sicherheit steht an erster Stelle“, meinte er.

Willi sieht die Schiene im Vergleich zum Grenzmanagement auf der Straße im Nachteil. „Es braucht eine ausreichend frühe Ankündigung von Kontrollen gegenüber den Eisenbahnunternehmen, damit diese besser disponieren können“, fordert er. Zudem müsse geprüft werden, wie viele Güterzüge auf die Tauernroute umgelegt werden könnten.