Von Michael Sprenger

Wien, Linz – Die ÖVP will heute ihren Hoffnungsträger einen großartigen Empfang bereiten. Die Partei hofft mit Sebastian Kurz an der Spitze, den Weg zurück ins Kanzleramt zu schaffen. Der 30jährige Außenminister gilt in den Reihen der Schwarzen schon lange als Ausnahmetalent. Heute wird er offizeiell die Nachfolge von Reinhold Mitterlehner antreten, der nicht zuletzt an den internen Querelen der Partei seinen Rücktritt erklärt hatte.

Der Parteitag in Linz ist auf Kurz abgestimmt. Mit einem klar strukturierten Programm soll jener Rückenwind erzeugt werden, der Kurz am Abend des 15. Oktober jubeln lassen soll. Kurz hat die Koalition mit der SPÖ vorzeitig aufgekündigt, vertraut auf die guten Umfragedaten und stellt jetzt den Kanzleranspruch. Kurz selbst plant für heute eine knapp 30minütige Rede, die sich in keinem Halbsatz mit dem politischen Gegner beschäftigen soll. Sein politischer Ansatz soll im Zentrum stehen.

Zugleich will er die Volkspartei, die fortan kaum mehr eine sichtbare plakative Rolle im Wahlkampf spielen wird, öffnen und als Bewegung verstehen. Der Außenminister hat im Vorfeld bereits die entscheidenden Weichen gestellt. Er hat sich vom Vorstand mit weitreichenden Kompetenzen ausstatten lassen. Bis hin zur Listenerstellung in den Bundesländern reicht sein Durchgriffsrecht.

Nach außen hin zeigte sich der Außenminister zuletzt immerzu freundlich und höflich, auch wenn er in seiner Politik immer weiter nach rechts rückte. Er selbst spricht von einem „realistischen Ansatz“. Am Parteitag wird er sich als Liberaler präsentieren, der fest auf einem christlich-sozialer Fundament steht.

„Zeit für Neues – Zusammen neue Wege gehen“ lautet das Motto des 38. Bundesparteitags. Erwartet werden im Linzer Designcenter mehr als 1000 Delegierte, schwarze Ex-Parteichefs, Landeschefs und Minister.