Von Peter Nindler

Innsbruck — Gestern hat das Land Tirol das vorläufige Freizeitwohnsitzverzeichnis veröffentlicht. 15.006 genehmigte Feriensitze haben die Gemeinden gemeldet, einige sind noch ausständig. Die größte Dichte gibt es im Bezirk Kitzbühel mit durchschnittlich zwölf Prozent. Zahlenmäßig weist die Stadt Kitzbühel mit 1276 die meisten nur touristisch genutzten Wohnsitze auf, gefolgt von Kirchberg (873), Seefeld (631), Westendorf (630) und Ellmau (459). Angesichts dieser Zahlen und der stetig steigenden Immobilienpreise in Tirol werden jetzt Gegenmaßnahmen gefordert.

Derzeit müssen die Besitzer von Ferienwohnungen rund 4,6 Millionen Euro an Aufenthaltsabgaben an die Tourismusverbände entrichten. Für Arbeiterkammerchef Erwin Zangerl, Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf und SP-LA Klaus Gasteiger ein Systemfehler. Schließlich sollten die Kommunen von dieser Abgabe profitieren und die Freizeitwohnsitzpauschale sollte auch von ihnen eingehoben werden — siehe Artikel unten.

Daneben stellen die nicht genehmigten Freizeitwohnsitze ein nahezu unlösbares Problem dar, ihre Zahl wird auf mehr als 10.000 geschätzt. Die Kontrolle ist schwierig. So fällt beispielsweise im Freizeitwohnsitzverzeichnis auf, dass die Ötztaler Tourismushochburg Sölden überhaupt keine Freizeitwohnsitze anführt. Ein Versehen? „Mitnichten", sagt Bürgermeister Ernst Schöpf (VP). „In unserer Gemeinde gibt es keine genehmigten Freizeitwohnsitze." Gleichzeitig ist Schöpf jedoch nicht so blauäugig und weiß natürlich, dass „sicher" Appartements bzw. Häuser unerlaubt als Feriensitze verwendet werden. „Doch die Bürgermeister sind keine Edelschnüffler, die europäischen Grundfreiheiten machen es schwer, Umgehungen festzustellen und zu ahnden." Der Gemeindeverbandspräsident verteidigt seine Bürgermeisterkollegen, „ihnen stets den Schwarzen Peter zuzuschieben, ist nicht fair".

Im Freizeitwohnsitzregister wird darüber hinaus die Vergangenheit dokumentiert. Die Widmungen für Freizeitwohnsitze erfolgten nämlich vor allem in den 1970er- und 1980er-Jahren, nach den Jahrhundertgesetzen mit der Raumordnungs- und Grundverkehrsnovelle 1994 wurden kaum noch Widmungen dafür erteilt. Damals hat der Landtag auch die 8-Prozent-Grenze eingezogen. Lediglich in Gemeinden, die einen geringeren Anteil aufweisen, durften neue Ferienwohnsitze errichtet werden. Tirolweit haben 62 Gemeinden bereits diese Marke überschritten, hier gilt ein Widmungsverbot.

Das ist aber nur eine Seite der Medaille, schließlich boomen die illegal genutzten Freizeitwohnsitze. Jährlich kaufen rund 1300 Bürger aus anderen EU-Ländern Immobilien in Tirol, die wenigsten davon nutzen diese als Hauptwohnsitz.

Im Bericht zur Lage des Grundverkehrs in Tirol 2016 schlagen die Experten deshalb Alarm. Für die ansässige Bevölkerung, so heißt es, erweise sich eine solche Entwicklung ohne Rücksicht auf die soziale Verträglichkeit mehr als nachteilig. Deshalb stellen sie sogar das europarechtlich gestützte Verbot von Beschränkungen des Kapitalverkehrs zur Diskussion. Im Zusammenhang mit den negativen Auswirkungen auf den Immobilienmarkt in Tirol sollte es einer kritischen Bewertung unterzogen werden.