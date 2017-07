Wir erleben alle halben Jahre einen Wechsel bei der so genannten Landeshauptleute-Konferenz. Handelt es sich hier um ein bloßes Ritual? Oder kommt hier die Stärke der Landeshauptleute zum Ausdruck? Karlhofer: Es ist beides der Fall. Nachdem ja nicht gewählt, sondern in alphabetischer Reihenfolge gewechselt wird, braucht es etwas Inszenierung und Symbolik, indem etwa der Tiroler Platter dem Vorarlberger Wallner Schlüssel und Taktstock übergibt. Zudem soll signalisiert werden: Wir Landeshauptleute repräsentieren neun Bundesländer – und gemeinsam sind wir ein Machtfaktor.

Zum Ritual gehört, dass alle Landeshauptleute mit einer kraftvollen, dichten Auftaktrede beginnen, aber immerzu nur eine bescheidene Abschlussbilanz vorlegen. Karlhofer: Dass die Bilanz in aller Regel bescheidener ausfällt, hat mit dem Rechtsstatus der Landeshauptleute-Konferenz zu tun. Festgeschrieben in der Verfassung – und ausgestattet mit gar nicht wenig Einfluss – ist allein die Institution Landeshauptmann. Die gemeinsame Konferenz dagegen kommt in der Verfassung gar nicht vor. Sie ist nichts anderes als ein freier Klub – ein Klub von Vetospielern allerdings. Mit Vetospieler meine ich, dass die Landeshauptleute ihre Kräfte recht effektiv zu bündeln verstehen, wenn es gilt, gegen eine Maßnahme des Bundes mobilzumachen. Beim Realisieren von gemeinsamen Zielen sind sie allerdings weniger erfolgreich.

Können die Länderchefs nicht mehr bewegen? Oder wollen sie nicht? Karlhofer: Hier spielt wohl beides mit rein. Rein rechtlich ist die LH-Konferenz schwach, realpolitisch aber hochrelevant. Angemerkt sei: Es hat schon eine Vielzahl an Vorschlägen gegeben, die LH-Konferenz mit einem näher zu bestimmenden Kompetenzprofil in der Verfassung zu verankern. Ausgerechnet bei den Landeshauptleuten stößt das aber auf taube Ohren. Offenbar hält man da den Grundsatz „Stärke durch Schwäche“ für attraktiver.

Wenn wir von Stärke reden: Ist dies gemünzt auf den Landtag, die Länder oder auf den jeweiligen Landeshauptmann? Karlhofer: Die Bundesverfassung listet die Kompetenzen des Bundes ausführlich und breit auf, die Zuständigkeiten der Länder, besonders der Landtage, sind dem gegenüber mehr als bescheiden. Ausnahme: Mit der so genannten mittelbaren Bundesverwaltung legt die Verfassung einen beträchtlichen Teil der zentralstaatlichen Verwaltung in die Hände der Länder, hier aber fast exklusiv in die Zuständigkeit des Landeshauptmanns.

Tirols Landeshauptmann Platter hat vor einem halben Jahr bei seiner Antrittsrede zum Vorsitz der Landeshauptleute-Konferenz erklärt, dass Österreich eine zweite Kammer benötigt. Damit brachte er wohl zum Ausdruck, dass der Bundesrat keine echte Kammer ist. Karlhofer: Platter sprach damit recht pointiert ein Thema an, das schon seit Langem bei allen Debatten zum Thema Bundesstaatsreform im Mittelpunkt steht. Und es stimmt ja auch: Im Sitzungssaal des Bundesrats werden die Abgeordneten nicht nach Bundesländern gruppiert, sondern nach ihrer Parteizugehörigkeit. Gemeinsam mit ihren Kollegen im Nationalrat sind sie dann Teil „ihres“ Klubs. Der Zweck einer Länderkammer, die ja immerhin ein Gegengewicht und Korrektiv der ersten Kammer sein sollte, wird hier ignoriert, um nicht zu sagen pervertiert.

Ist der Bundesrat reformierbar?

Karlhofer: Der Bundesrat ist reformierbar, allerdings braucht es dazu neben der doch sehr weitreichenden verfassungsrechtlichen Änderung vor allem eine grundlegende Einsicht der politischen Akteure. Schwierig ist alles geworden, denn eine Regierung mit der notwendigen Verfassungsmehrheit gibt es nicht – und ist auch nicht in Sicht.

Wie steht es generell um den Föderalismus in Österreich – etwa im Vergleich zu Deutschland? Karlhofer: Um beim Bundesrat zu bleiben: In Deutschland werden die Abgeordneten des Bundesrats nach Ländern und nicht nach Parteien gruppiert, also alle Hessen, alle Sachsen sitzen da in einer gemeinsamen Gruppe. Die Mitglieder sind zugleich Teil ihrer Landesregierung, und alle haben die davor in ihrer Koalition ausverhandelte Position zu vertreten. Und an Koalitionen gibt es inzwischen – so wie in Österreich – einen bunten Mix. Das Ergebnis in Deutsch- land ist damit ein dynamischer Föderalismus mit einer ausgewogenen Machtbalance zwischen den beiden Kammern. In Österreich ist das kein Thema, man begnügt sich lieber mit Debatten um kleine Retuschen da oder dort, statt die verfassungspolitische Fehlkonstruktion des Bundesrates von Grund auf neu zu gestalten.

Das Gespräch führte Michael Sprenger