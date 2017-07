Von Anita Heubacher

Innsbruck – Das Parlament verabschiedet sich in die Sommerpause. Mit auf den Weg bekommen Tirols Nationalratsabgeordnete noch eine Auswertung ihrer Tätigkeit im Parlament.

Klassenbester ist demnach FPÖ-Abgeordneter Peter Wurm mit 88 Redebeiträgen. Wurm will es noch einmal wissen und ist Spitzenkandidat der Blauen in Tirol für die Nationalratswahl am 15. Oktober. Sehr gut platziert ist der Grüne Georg Willi. Er verlässt das Parlament, um im April 2018 um das Amt des Innsbrucker Bürgermeisters zu rittern. Willi war eine Legislaturperiode in Wien. Ein parlamentarisches „Urgestein“ ist hingegen Hermann Gahr auf Platz drei. Der ÖVP-Bauernbündler ist erfahren und umtriebig und derzeit ein Konkurrent des Wirtschaftsbundes im Rennen um einen Platz im Nationalrat. Der vierte Platz geht ex aequo an die langjährige SPÖ-Nationalrätin Gisela Wurm, die ausscheidet, und FPÖ-Abgeordneten Gerald Hauser. Letzterer will seine Amtszeit im Parlament ausdehnen und tritt noch einmal für einen Sitz im Parlament an.

Sigrid Maurer als Sechstgereihte ist zwar Tirolerin, lebt jedoch seit Langem in Wien und geht nun für die Wiener Grünen ins Rennen. Den siebten Platz teilen sich FPÖ-Abgeordnete Carmen Schimanek, die auch weitermachen will und von ihrer Partei gut platziert wurde, und ÖVP-Nationalrat Josef Lettenbichler. Letzterer muss um den Einzug ins Parlament zittern. Der Wirtschaftsbündler hat aber bei der letzten Wahl viele Vorzugsstimmen eingefahren. Aus dem Außerfern kommt Elisabeth Pfurtscheller. Die ÖVP-Frauenbundchefin in Tirol müsste im Oberland noch einmal überzeugen, hat aber Konkurrenz von der Jungen ÖVP. Ob Pfurtscheller also wieder im Nationalrat sitzen wird, werden wohl die Vorzugsstimmen entscheiden. Auf einem Kampfmandat sitzt auch Maximilian Unterrainer von der SPÖ. Bei der letzten Wahl war er noch Spitzenkandidat, heuer hat ihm Selma Yildirim den Rang abgelaufen.

Aus dem Parlament ausziehen wird Johannes Rauch von der ÖVP. Der einstige Landtagsabgeordnete und Generalsekretär belegt im Ranking den vorvorletzten Platz mit 41 Redebeiträgen.

Vorletzte bei der Zeugnisverteilung ist Berivan Aslan. Die grüne Abgeordnete ist Spitzenkandidatin ihrer Partei in Tirol und hat damit sehr gute Chancen, wieder im Nationalrat zu sitzen. Mit gerade einmal 21 Redebeiträgen machte Ex-Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle von sich reden. Der Parteifreie flog 2013 aus der Regierung und belegte für die ÖVP einen Sitz im Parlament. Dadurch ging der heutige Wirtschaftsbund­obmann Franz Hörl leer aus. Töchterle tritt nicht mehr an. Er ist seit Kurzem Geschäftsführer der landeseigenen „Lebensraum 4.0 GmbH“.