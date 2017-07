Von Peter Nindler

Jochberg — Ein Wohnsitz in Tirol ist begehrt. Vor allem in den Tourismushochburgen. Das schlägt sich auch auf die Immobilienpreise nieder. Vor allem die Freizeitwohnsitze sind ständig ein Thema. Jetzt wieder, weil die Bürgermeister bis zum 1. Juli die Freizeitwohnsitze melden mussten. Vorläufig scheinen 15.464 im Freizeitwohnsitzverzeichnis auf. Gibt es in einer Gemeinde bereits acht Prozent gewidmete Ferienwohnsitze, dann gilt ein Verbot für Neuwidmungen. Wer eine Immobilie kauft, muss dort auch seinen Hauptwohnsitz begründen. Vielfach wird diese Bestimmung allerdings umgangen.

Wie wird ein Freizeitwohnsitz definiert? Im Tiroler Raumordnungsgesetz heißt es dazu: „Freizeitwohnsitze sind Gebäude, Wohnungen oder sonstige Teile von Gebäuden, die nicht der Befriedigung eines ganzjährigen, mit dem Mittelpunkt der Lebensbeziehungen verbundenen Wohnbedürfnisses dienen, sondern zum Aufenthalt während des Urlaubs, der Ferien, des Wochenendes oder sonst nur zeitweilig zu Erholungszwecken verwendet werden."

Die Gemeinde Jochberg im Bezirk Kitzbühel hat die Acht-Prozent-Grenze bereits deutlich überschritten, sie weist laut Freizeitwohnsitzregister 19 Prozent eingetragene Feriensitze auf. Genehmigungen für neue Feriendomizile können deshalb nicht mehr erteilt werden. Für niemanden.

Der in Niederösterreich lebende Finanzminister Hans Jörg Schelling (VP) ist, wie es heißt, ein erklärter Tirol-Fan und hält sich mit seiner Gattin Ursula gerne im Herz der Alpen auf. Und zumindest seine Frau will noch im Juli ihren Hauptwohnsitz von St. Pölten nach Jochberg verlegen. Muss sie auch, denn im Jänner hat das Ehepaar Schelling in der Gemeinde Jochberg eine Wohnung erworben. Ursprüngliche Besitzerin ist eine Unternehmerin aus Oberndorf. Der Kaufpreis soll rund 300.000 Euro betragen haben, der Finanzminister und seine Ehefrau haben die Immobilie je zur Hälfte gekauft. Wie die Pressesprecherin des Ministers, Michaela Berger, auf Anfrage der Tiroler Tageszeitung erklärt, gebe es für die betreffende Wohnung keine Widmung als Freizeitwohnsitz. „Aber es wurde alles mit der Gemeinde abgeklärt." Schließlich soll die Wohnung in Jochberg das neue Zuhause von Ursula Schelling werden. Sie werde nämlich ihren Hauptwohnsitz und den Mittelpunkt ihrer Lebensinteressen von der niederösterreichischen Hauptstadt St. Pölten nach Jochberg verlegen.

Bisher war das noch nicht notwendig, weil die Wohnung laut Schelling-Sprecherin Berger erst renoviert und adaptiert werden musste. Aber im Juli werde die Gattin des Finanzministers nach Jochberg übersiedeln. „Weil sie dort auch viele Freunde hat, die Gemeinde wurde darüber schon informiert", sagt Berger. Und das alles stehe natürlich im Einklang mit den Tiroler Gesetzen.

Neben seinem Zweitwohnsitz am Attersee hat der Finanzminister, dessen politische Zukunft nach den Nationalratswahlen offen ist, jetzt jedenfalls auch in Tirol ein Dach über dem Kopf.