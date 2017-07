Von Peter Nindler

Obernberg – Zumindest naturschutzrechtlich ist das geplante Seminarhotel mit dem runden Turm und den teils in den Hang eingegrabenen Wohntanks am Obernberger See jetzt durch. Auch wenn es ihm nicht leichtfällt, Landesumweltanwalt Johannes Kostenzer verzichtet auf eine außerordentliche Revision beim Verwaltungsgerichtshof in Wien. Zuletzt hatte das Tiroler Landesverwaltungsgericht im Juni seine Beschwerde gegen den positiven Naturschutzbescheid der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck zurückgewiesen.

Für Kostenzer ist die Entscheidung des Landesverwaltungsgerichts „gut argumentiert und ausgeführt“ und deshalb zu respektieren. Gleichzeitig spricht er von Lücken im Naturschutzgesetz, weil die öffentlichen Interessen aus seiner Sicht nicht für den Eingriff in das Landschaftsbild abgebildet werden. Bekanntlich ist der See seit 1935 auch ein Naturdenkmal.

Wie geht es jetzt aber weiter mit dem Hotelprojekt der Natur Refugia Obernbergersee GmbH von Clemens Unteregger? Die größte Hürde ist die Zufahrt. Die landwirtschaftliche Bringungsgemeinschaft, der acht Grundbesitzer angehören, läuft gegen das Vorhaben Sturm. Für das alte Alpengasthaus bestand ein Fahrrecht, die Weggemeinschaft geht jedoch davon aus, dass dieses seit der Schließung des Gasthofs im Jahr 2008 verfallen ist.

Sie setzt auf den zivilrechtlichen Weg, ihr Anwalt Johannes Roilo wird eine Feststellungsklage beim Landesgericht einbringen. „Die Natur Refugia ist weder Mitglied der Bringungsgemeinschaft, noch hat sie ein Fahrrecht“, argumentiert Roilo. Deshalb hat er kein Verständnis dafür, dass ihr im Naturschutzbescheid Fahrrechte eingeräumt werden. Roilo kämpft außerdem um die Parteistellung für seine Mandaten, die bisher verneint wurde. „Damit sind wir beim Verfassungsgerichtshof.“

Die Projektwerber hofft hingegen, dass die Bringungsgemeinschaft durch ein­e Straßeninteressentschaft ersetzt und so das Zufahrtsproblem zum Hotel gelöst werden kann.