Von Miriam Hotter

Hopfgarten – Ein Brief der ehemaligen Pflegeleiterin im Wohn- und Pflegeheim Hopfgarten/Itter löste in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine hitzige Diskussion zwischen dem Bürgermeister Paul Sieberer (VP), Vizebürger­meister Josef Ehrlenbach (Liste des Bürgermeisters) und dem Gemeinderat Andreas Höck (Grüne) aus. Doch der Reihe nach.

Die ehemalige Pflege­leiterin (Name der Redaktion bekannt) gab ihre Stelle per 30. Juni 2017 auf. In einem Brief, gerichtet an alle Gemeinderäte, nimmt sie zu den Gründen Stellung. Da der Brief von Andreas Höck (Grüne) auf Facebook gepostet wurde, konnte auch die Öffentlichkeit das Schreiben lesen. Darin heißt es etwa: „Der Hauptgrund für meine Kündigung war (...) die fehlende leistungsgerechte Bezahlung für meine verantwortungsvolle und herausfordernde Arbeit.“ Demnach habe sie in etwa gleich viel verdient wie eine ausgebildete Krankenschwester mit zwei Sonntagsdiensten und drei bis vier Nachtdiensten im Monat. Außerdem wird kritisiert, dass trotz mehrmaliger Versuche kein Termin für ein Gespräch mit dem Bürgermeister zustande gekommen sei.

Dass dieser Brief ins Internet gestellt wurde, ist für Bürgermeister Paul Sieberer unverständlich. „Ich lehne so eine Vorgangsweise entschieden ab und bin froh, dass ich anders gewickelt bin“, sagte Sieberer in der Gemeinderatssitzung. Auch Vizebürgermeister Josef Ehrlenbach fand klare Worte. „Mich wundert die unprofessionelle Vorgangsweise der Grünen.“ Höck holte daraufhin zum Gegenschlag aus. „Ich habe es nicht nötig, mir Unprofessionalität vorwerfen zu lassen“, sagte Höck und erklärte gegenüber der TT, dass jemand, der einen „offenen Brief an die Gemeinderäte schreibt, auch damit rechnen muss, dass er weitergereicht wird“.

Anders sieht es die Verfasserin des Briefes selbst. „Ich hätte mir gewünscht, dass man mich gefragt hätte, aber es hat nie Gespräche darüber gegeben, ob der Brief veröffentlich werden darf oder nicht. Ich glaube, es geht darum, dem Bürgermeister eins auszuwischen“, erklärt sie auf Nachfrage. Sie hätte sich zudem eine Einladung zur Gemeinderatssitzung gewünscht, um zum Thema Stellung zu nehmen. „Immerhin geht es ja auch um mich.“

Zurück in das Gemeindeamt: Bürgermeister Paul Sieberer nahm zu den Vorwürfen Stellung. Da die ehemalige Pflegeleiterin eine Freistellung von 25 Prozent für ein halbes Jahr erhalten habe, um ihr Studium abzuschließen, sei die Bezahlung gerechtfertigt gewesen. Außerdem sei eine Gehaltserhöhung nach ihrem Abschluss in Aussicht gestellt worden. „Für mich ist der Hauptgrund für ihre Kündigung klar: Sie hat eine Stelle in St. Johann bekommen, die sich näher an ihrem Heimatort befindet.“ Sieberer gab zu, dass „in letzter Zeit“ kein Termin mit besagter Person vereinbart wurde. „Das hat private Gründe, meine Mutter ist gestorben. Und deshalb mache ich mir auch keinen Vorwurf.“

Derzeit laufe die Suche nach einem Nachfolger in der Pflege­leitung.