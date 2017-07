Innsbruck – Vom Dezember 2015 datiert der letzte als „Markstein der Europaregion Tirol“ bezeichnete Eintrag auf der eigens eingerichteten Homepage. Zweite Ausschreibung für den mit 1,4 Millionen Euro dotierten Euregio-Wissenschaftsfonds, heißt es dort. Eineinhalb Jahre später treffen sich heute die drei Landeshauptleute Günther Platter, Arno Kompatscher (Südtirol) und der aktuelle Euregio-Präsident Ugo Rossi (Trentino) im Trentiner Nons­tal zur Vorstandssitzung der Europaregion bzw. des Europäischen Verbunds Territorialer Zusammenarbeit (EVTZ). Laufende Vorhaben sollen beleuchtet werden. So weit, so gut.

Dass es seit 2015 keine nennenswerten Euregio-Einträge mehr gibt, charakterisiert nämlich treffend den Zustand der Europaregion. Einerseits tritt sie auf der Stelle, zum anderen wurden in Flüchtlingskrise und vor allem in der Frage möglicher Grenzkontrollen am Brenner Bruchlinien sichtbar. Diese ziehen sich allerdings schon seit Jahren durch die Verkehrspolitik. Das einzig Verbindende ist der Bau des Brennerbasistunnels, ansonsten agieren Südtirol und das Trentino in der Transitdiskussion schaumgebremst. Der Rückhalt für das Bundesland Tirol ist aus Rücksicht auf die Transportwirtschaft enden wollend; besonders bei den geforderten höheren Mauttarifen für Lkw.

Auch deshalb beurteilt der Euregio- und Europarechtsexperte Walter Obwexer von der Universität Innsbruck die Situation der Europaregion zwiespältig. „Mit dem Familienpass, dem gemeinsamen Verkehrsticket oder kulturellen Angeboten für die Bevölkerung nördlich und südlich des Brenners kann man die Euregio in den Köpfen der Menschen besser verankern. Das ist natürlich zielführend und gewünscht.“ In der Außenwirkung und in der regionalpolitischen Botschaft hinkt die Euregio ihren Zielen jedoch hinterher. Weil ihr obendrein das Gesicht fehlt. „Aus diesem Grund haben wir 2014 einen Euregio-Direktor vorgeschlagen, der sich nicht nur um den politischen Alltag und die Koordination kümmert, sondern die Europaregion gleichermaßen sichtbar macht“, sagt Obwexer. Doch die Landeshauptleute haben das abgelehnt. Zeit bleibt für die Europaregion aber wenig.

Politisch rät der Euregio-Kenner jedoch zu einer besseren Abstimmung, das Bundesland Tirol, Südtirol und das Trentino müssten häufiger mit einer Zunge sprechen. „Die Debatte um Grenzkontrollen am Brenner und die Assistenzleistung des Bundesheeres in der Vorwoche hat die Defizite deutlich aufgezeigt.“ Während Tirols LH Günther Platter die Unterstützung des Bundesheeres begrüßt, sprach Arno Kompatscher von einem Schlag in die Magengrube. Und Ugo Rossi warnte davor, die Nerven zu verlieren. Letztlich bleibe ein Auseinanderdriften in der Europaregion in den Köpfen der Menschen hängen, analysiert Walter Obwexer. „Gemeinsame politische Linien sollten schließlich das Ziel sein.“ Die fehlende Einigkeit in der Verkehrspolitik zählt Obwexer ebenfalls zu den Schwachpunkten in der politischen Wahrnehmung.

Der Brenner dürfte heute zwar nicht auf der Euregio-Tagesordnung, aber trotzdem im Mittelpunkt der Vorstandssitzung stehen. Möglicherweise wird eine gemeinsame Position dazu verabschiedet, gestern preschte Südtirols LH Arno Kompatscher mit seiner Forderung nach einem Marshall-Plan für Afrika vor. Schon in der Vorwoche haben Bundespräsident Alexander Van der Bellen und der ehemalige EU-Kommissar Franz Fischler dafür plädiert.

Flüchtlingskrise und Brenner bleiben jedenfalls die politischen Herausforderungen für die Euregio. Ohne abgestimmtes Vorgehen dürften Grenzkontrollen am Brenner, dessen Grenzbalken beim Schengen-Beitritt Österreichs am 1. Dezember 1997 abmontiert wurden, wohl zur größten Belastungsprobe in der 20-jährigen Geschichte der Europaregion werden. (pn)