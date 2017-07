Von Alexander Paschinger

Imst – „Das 490-Euro-Ticket ist ein sehr guter Anfang. Aber der zweite Schritt müssen vernünftige und adäquate Busverbindungen in die Täler sein – sonst sind die ,Park & Ride‘-Anlagen binnen weniger Monate wieder zu klein“, schaltet sich der ÖGB-Vorsitzende des Oberlandes, Herbert Frank, in die Verkehrsdebatte ein. Gemeinsam mit dem neuen Tiroler ÖGB-Boss Philip Wohlgemuth fordert er „eine bessere Abstimmung von Raumordnung und Verkehrsplanung“.

Naturgemäß liegen den Gewerkschaftern die Anliegen von Pendlern am Herzen. „Wir unterstützen den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, aber es darf keine Schikanen der Autofahrer geben“, meint Wohlgemuth, der vor allem Initiativen wie das Carsharing im ländlichen Raum gefördert wissen will. Dabei geht es nicht nur um den Weg zur Arbeit: „Ein Großteil der Kurse für berufliche Weiterbildung findet abends in Innsbruck statt – für PendlerInnen ist der Zugang dazu aufgrund der schlechten abendlichen Verkehrsanbindungen deutlich erschwert“, halten die beiden Gewerkschafter fest.

Für die beiden Bezirke Imst und Landeck fordern Wohlgemuth und Frank den Ausbau von „P & R“-Anlagen und bessere Busverbindungen aus den und in die Täler, damit die Arbeitnehmer nicht mit dem eigenen Auto zum Zug kommen müssen. Hier sei vor allem der Verkehrsverbund Tirol (VVT) gefordert.

Komplexer sehen die beiden FSGler die Situation für das Außerfern. Da unterstützen sie den von der SP-Fraktion im Landtag initiierten Antrag auf eine neue Schnellbahnverbindung von Ötztal-Bahnhof ins Außerfern (der Tiroler Landtag verabschiedete einstimmig die Umsetzung einer Machbarkeitsstudie im Juli-Landtag). Aber auch am Nadelöhr Straße müsse gearbeitet werden: „Der Fernpassscheiteltunnel allein ohne Tschirganttunnel macht keinen Sinn“, so Frank. Die ÖGB-Vertreter sehen Bahn und Straße in Kombination.

Auch um eine mögliche Finanzierungsvariante sind Frank und Wohlgemuth nicht verlegen: Sie können sich eine Vignettenpflicht auf der Fernpassstraße vorstellen. „Dem Beispiel Deutschlands folgend, sollten Einheimische davon entbunden werden“, halten die ÖGBler fest. „Sollte Deutschland sein Mautmodell so durchziehen können, dann müssten wir das eigentlich auf gewissen Strecken auch so handhaben können“, meint Frank.