Washington – In der Russland-Affäre wächst der Druck auf den ältesten Sohn des US-Präsidenten. Offenbar wusste Donald Trump Jr., dass kompromittierende Informationen über Hillary Clinton, die ihm im Wahlkampf angeboten wurden, von der russischen Regierung stammten.

Donald Jr. hat bereits am Wochenende ein Treffen mit einer russischen Anwältin im Juni 2016 eingeräumt. Er will aber vorab nicht gewusst haben, wen er treffen würde. Zudem habe die Anwältin „keine bedeutenden Informationen“ über Clinton liefern können.

Den Kontakt soll der Musikpublizist Rob Goldstone eingefädelt haben. Gestern veröffentlichten die New York Times und kurz darauf auch Donald Jr. selbst den E-Mail-Verkehr im Vorfeld des Treffens. Goldstone schrieb an Donald Jr.: „Das sind offensichtlich hochrangige und sensible Informationen, aber es ist Teil der Unterstützung Russlands und der Regierung für Herrn Trump.“ Er erwähnte eine „Anwältin der russischen Regierung“. Donald Jr. antwortete am selben Tag: „Es sieht so aus, als ob wir Zeit hätten, und wenn es das ist, was Du sagst, liebe ich es.“

US-Gesetze verbieten es, Ausländer um einen Beitrag zu einer Wahlkampagne in Form von Geld oder Geldwert zu bitten. Sollte Donald Jr. gewusst haben, dass er eine Russin trifft oder dass das angebotene Material aus Russland stammt, könnte er straffällig geworden sein, analysierte das Portal Vox. Merkwürdig erscheint auch, dass sich drei Informanten in der New York Times als Berater des Weißen Hauses identifizieren ließen. Das weist laut Vox auf ein koordiniertes und strategisches Leck hin. (floo)