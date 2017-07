Innsbruck – Rechtliche Bedenken gegen die derzeitige Abholpraxis bei Altpapier und Plastikmüll in der Landeshauptstadt hegt ein Innsbrucker Rechtsanwalt, die TT berichtete. Offenbar nicht ganz zu Unrecht. Denn im Magistrat wird eine gewisse „Rechtsunsicherheit“ bezüglich der Müllabholordnung durchaus eingeräumt. Diese soll in einer derzeit bereits in Arbeit befindlichen, generellen Novelle der Abholordnung im Herbst beseitigt werden, heißt es. Seit März sind bekanntlich auch die letzten noch übrigen Stadtteile von den Kommunalbetrieben (IKB) auf das neue Müllsammelsystem ab Haus umgestellt worden.

Solange will FPÖ-Stadtparteichef Rudi Federspiel erst gar nicht warten: „Das neue konzeptlose Müllsammelsystem muss sofort der Geschichte angehören.“ Die Kritik an dieser Systemumstellung reiße nicht ab, kritisiert Federspiel: „Die Situation wird immer unzumutbarer, unsere Telefone laufen heiß.“ Nicht nur, dass viele Wohnanlagen nicht genügend Stauraum für die neuen Müllcontainer aufweisen würden, auch hätten die Mieter für die Bereitstellung via Hausbesorger noch Zusatzkosten zu tragen. Aus diesem Grund kündigt die FPÖ für die morgige Gemeinderatssitzung einen Antrag auf „Reorganisation einer rechtlich gedeckten Abfallabholung im Stadtgebiet“ an.

Die ÖVP verlangt indes vom Gemeinderat morgen ein „klares Bekenntnis“, dass der Entfall der Vergnügungssteuer nicht etwa durch eine neue Kartensteuer und somit „durch die Hintertüre“ kompensiert werden soll. (mami)